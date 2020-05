Argentinos varados en España: "No dan respuestas de cuándo podemos volver"

Juan y Matías Castagno quedaron varados en San Juan, Alicante, España. Tenían previsto volver a Argentina el 19 de abril, pero hasta el momento no lo lograron.



En diálogo con Elonce TV, Matías contó que "mi hermano se vino el 28 de febrero y yo llegué el 11 de marzo. Él ya estaba trabajando el año pasado, fue de vacaciones a Argentina y regresó. Yo vine a visitarlo, a estar un mes, pero pasó lo del coronavirus".



"Alicante es muy lindo, muy turístico, estamos sobre el Mediterráneo, es zona de playas. De a poco vamos saliendo. Esta semana autorizaron a hacer actividad física por la mañana y por la noche", dijo.



Comentó que "mi hermano es bartender, vino a trabajar porque acá se viene el verano. Con todo este tema se complicó. Teníamos fecha de regreso para el 19 de abril. Cuando yo llegué en marzo a los cuatro días se instauró el confinamiento absoluto y a los días me avisaron que me cancelaban el vuelo que iba a tener para volver".



"Nos dijeron que nos comuniquemos con Cancillería, que completemos un formulario y que avisemos si queríamos volver en algún vuelo. Ahí empezaron a cancelar y postergar vuelos en todos lados. De los vuelos de repatriación no tenemos información porque Cancillería no la brinda. Estamos totalmente a la deriva. A nosotros nadie nos llama, no nos contactan, no nos responden los mails. Sabemos que hubo vuelos, pero no hay forma de saber en qué orden estamos, nadie nos avisa y no contestan", aseguró.



Asimismo, remarcó que "la única que vez que logramos comunicarnos nos dijeron que no nos movamos porque Madrid es un foco de infección del virus. Decidimos quedarnos acá, donde hay pocos casos".



"Nos dijeron que iban a brindar asilo, alimentos y demás, pero el asilo más cercano está a 300 kilómetros. Estamos alquilando a 400 euros una habitación con baño. Estamos todos en la misma, no tenemos información. Ajustamos mucho los gastos, gastamos en alquiler, en comida y medicación. Viendo lo que todo cuesta se te van las ganas de estar acá. Nos dijeron que nos iban a eximir del 30% de impuesto PAIS y no pasa, nos están cobrando", resaltó.



Y agregó: "no volvemos porque no se puede, no porque no queramos. Nuestra aerolínea recién en septiembre va a volver a volar. Nuestra familia nos da una mano ahora, nos manejamos con tarjeta también. Lo que sabemos es que los pasajes de regreso se están cobrando más del doble de lo que salía". Elonce.com