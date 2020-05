Un pueblo permite que los nietos visiten a los abuelos

El municipio rionegrino de Ingeniero Jacobacci, a 200 kilómetros de San Carlos de Barilcohe, habilitó las visitas de nietos a sus abuelos, en el marco de la flexibilización de la cuarentena.



La medida se tomó tras la recomendación de profesionales de la salud para favorecer el bienestar de niños y adultos mayores, y porque la ciudad no registra contagios de Covid-19.



"Tratando de minimizar los efectos colaterales del aislamiento, que ya permitimos las salidas recreativas, también nos interesa lo de adentro: las depresiones y efectos de pánico pueden ser irreversibles", explicó a Cadena 3 el intendente Carlos Toro.



Contó que fueron notificados de un caso de un niño de cinco años que tuvo problemas y visitó al pediatra. "El médico les indicó a los padres que el menor de edad tenía angustia por no poder ver a sus abuelos", señaló.



Ante esto, el municipio de 12 mil habitantes habilitó visitas de hasta dos nietos a la casa de los abuelos por una hora. "Además, llamamos a la responsabilidad de los adultos para no juntar visitas y mantener las medidas sanitarias, como el lavado de mano y barbijo", agregó.



Aclaró que los abuelos no tienen permitido salir de sus hogares, excepto que sean menores de 60 años. "La visita es en las casas de los adultos mayores, hasta dos nietos y por una hora", subrayó.