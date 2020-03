Se fortaleció "el vínculo telefónico" con las víctimas de violencia de género

Las líneas de atención

"Frente a la consigna que insta a quedarnos en casa, planteamos que para no todas las personas el contexto es el mismo, por eso es importante poder transmitir a las mujeres que eventualmente pudieran estar en una situación de encierro, de aislamiento, con su agresor, cuáles son las vías de comunicación, los modos y las formas para que puedan pedir ayuda", comunicó ala secretaria de Mujeres, Género y Diversidad, Mariana Broggi.Y en ese sentido, informó:, y a partir de la decisión del presidente y el gobernador para ordenar la emergencia sanitaria en Entre Ríos,"El Ministerio de Mujeres reforzó las líneas de comunicación para indicar que, y si la mujer tiene la posibilidad de hablar, que pueda contar con ese espacio con los equipos interdisciplinarios a nivel nacional", explicó Broggi.En la oportunidad, la funcionaria recordó "a las mujeres que están en una situación crítica, quea, porque lo que hace es establecer un primer contacto, como línea de contención, asesoramiento y seguimiento"."Los operadores se comunican con la provincia para que se pueda hacer el trabajo en términos locales", aclaró.La Secretaría funciona de lunes a viernes en calle 25 de Junio 230 de 8 a 12hs, y su línea telefónica esY el programa de Violencia Social que depende del área de Salud Mental del Ministerio provincial de Salud, atiende personalmente en Uruguay 235 de Paraná de 7 a 16 horas y sus teléfonos sonMientras que la Dirección de Asistencia a la Víctima, funciona las 24 horas.En caso de denuncias se deben comunicar al, a la comisaría más cercana o a la Unidad de Género, como la prohibición de acercamiento, exclusiones del hogar, perimetrales, el botón antipánico, todos los dispositivos de protección para la mujer"."Y en el caso que se violen esas medidas, la denuncia debe ser inmediata. Si la mujer no puede salir de su domicilio, la denuncia al 911 o a la comisaría del barrio también debe ser inmediata", recalcó.. En Paraná, permanece abierto el hogar Inés Londra en caso que no se pueda generar una articulación con la familia de la víctima"., encomendó al respecto.