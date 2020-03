El gobierno porteño cerrará 59 de los 110 accesos a la Ciudad de Buenos Aires

La decisión se enmarca en un diagrama especial de control vehicular que busca. De acuerdo al operativo establecido, habrá 13 accesos que estarán abiertos para autos particulares, transporte público y peatones que deberán presentar los certificados correspondientes que forman parte de los exceptuados de la cuarentena total dictada por el presidente Alberto Fernández. A la par, habrá 26 puentes peatones libres."Cada uno de los 59 lugares cerrados estará acompañado por un agente de tránsito o de seguridad que podrá levantar las vallas en caso de que se trate de una ambulancia o alguna otra emergencia", precisó Santilli en una conferencia de prensa realizada este martes en la sede gubernamental de Uspallata."Tenemos que seguir trabajando para que cada vez haya menos gente en la calle y solo circulen los que deben hacerlo", agregó Santilli.La disposición del gobierno porteño se suma a otras medidas similares adoptadas por diversos municipios e incluso por el gobierno nacional, que ayer anunció que las personas que viajaron a la Costa por el fin de semana largo no podrán regresar a sus ciudades de residencia.Acompañado por el jefe de Gabinete, Felipe Miguel, el ministro de Salud, Fernán Quirós, y la ministra de Espacio Público e Higiene Urbana, Clara Muzzio, Santilli destacó que 9 de cada 10 porteños cumplen la cuarentena, pero criticó a aquellas personas que no lo hacen. "Todavía hay gente que no puede explicar por qué está circulando", sostuvo."Vamos a reforzar los controles. Desde el viernes, tuvimos 839 casos de personas que fueron demoradas y detenidas. 180 personas fueron detenidas", indicó el vicejefe de Gobierno, que también es ministro de Seguridad porteño, y agregó que se recibieron "6592 denuncias de incumplimientos" de la cuarentena., añadió.Felipe Miguel, por su lado, anunció la puesta en marcha de un chat, a través de la aplicación Whatsapp (con el número 50500147), para que los vecinos puedan contactarse con un médico del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) y hacer consultas sobre el coronavirus, con la idea de evitar la congestión de la línea 107.Además, se anunció la intensificación de la limpieza e hidrolavado de calles, veredas, contenedores, parques y plazas, y el mobiliario urbano de toda la Ciudad. Se está reforzando la limpieza total de las más de 12 mil manzanas porteñas, de acuerdo se informó durante la conferencia de prensa. En tanto, la recolección de residuos continuará normalmente.