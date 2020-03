Cuarentena: Intentó ingresar a un country con la mucama escondida en el baúl

Sin respetar los procedimientos sanitarias y pasando por alto el protocolo de contagio, un empresario tandilense intentó ingresar al barrio privado Sierras del Tandil con su mucama escondida en el baúl de su vehículo. Sin embargo, el engaño no prosperó y Gustavo Cardinale fue aprehendido ya en su domicilio, por su incumplir la normativa vigente de aislamiento social preventivo.



El hombre aprovechó que el sistema de seguridad del barrio cerrado sólo revisa los autos de las visitas. Los vecinos del country no tienen necesidad de ser sometidos a controles. Este hecho insólito tuvo lugar el día lunes por la mañana.



Como señalan en Radio Tandil, el miembro del barrio cerrado, tuvo en cuenta esta premisa para organizar el ingresar furtivo de la trabajadora para que cumpliera el servicio doméstico en plena cuarentena.



Lo que Cardinale no tuvo en cuenta al momento de trazar su plan era que los vecinos, a quienes la cuarentena no les impedía mirar por la ventana, al advertir la artimaña, lo denunciaron a la policía por incumplir el aislamiento social obligatorio por la pandemia del coronavirus.



Al detectar la irregularidad, los encargados de la seguridad dieron aviso al 101. En apenas unos minutos dos móviles policiales se aproximaron hasta el lugar.



De acuerdo al testimonio de algunos testigos, el denunciado intentó justificar su accionar y negó haber ingresado a su empleada en el baúl. En cambio, indicó que la había trasladado en el asiento trasero, pero que los hombres de la seguridad no la habían visto por los vidrios polarizados y que tampoco lo habían consultado se llevaba a alguien más en el vehículo.



En el marco del procedimiento, los agentes policiales se comunicaron con el fiscal y consultaron si el hombre merecía la detención. El oficial de Justicia no tomó la medida por el momento.



De acuerdo a la ley, se le podría aplicar el artículo 205 del Código Penal: "Será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años el que violare las medidas adoptadas por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación de una epidemia".



El infractor del decreto de aislamiento será citado por la Justicia. "Va a tener un gran problema", indicaron fuentes policiales. Mientras que la trabajadora doméstica fue llevada a su domicilio por los oficiales de la Seccional Primera.



De acuerdo con la información suministrada por los vecinos, Gustavo Cardinale es un reconocido empresario local que se dedica a la construcción y trabaja en la Hormigonera Markal, publicó Clarín.