Dos rugbiers pasarán sus cumpleaños, presos: las familias no pidieron visitarlos

Dos de los rugbiers detenidos por el crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell el pasado 18 de enero, deberán pasar este martes sus cumpleaños, encerrados en una de las celdas de la Unidad Penitenciaria 6 de Dolores y sin contacto con sus familiares.



Se trata de Lucas Fidel Pertossi, quien este martes cumple 21 años, y Enzo Tomas Comelli, que cumple 20, ambos detenidos como coautores del "homicidio doblemente calificado por alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas" de Báez Sosa y las lesiones que sufrieron cinco de los amigos de la víctima.



De acuerdo a fuentes del Servicio Penitenciario Bonaerense "por el momento" no hay ningún pedido realizado por los dos presos ni por sus familiares para que se les autorice una visita especial debido a la particular fecha.



La única visita autorizada que tienen los jóvenes presos son los días jueves de 18.30 a 19.30, pero, a pesar del cumpleaños, la familia no se comunicó con las autoridades del establecimiento.



Estos dos rugbiers permanecen alojados en una celda de la Alcaidía del penal de Dolores junto a seis de sus amigos (todos separados): Máximo Thomsen (20), Ciro Pertossi (19), Blas Cinalli (18), Ayrton Viollaz (20), Luciano Pertossi (18) y Matías Benicelli (20). Papá de Fernando: "Hay un vacío enorme" Por su parte, el padre de Báez Sosa, Silvino, dialogó con América 24 y con un profundo dolor aseguró que, a un mes de la muerte de su hijo, aún le cuesta mucho a la familia sobrellevar lo acontecido: "A la noche, cuando estamos solos en casa, hay un vacío enorme".



"Estamos casados hace 21 años y estuvimos cuatro de novios. Yo trato de ayudarla para que esté mejor. Es una guerrera, no sé de dónde saca tanta fuerza", agregó.



Consultado sobre qué les preguntaría a los rugbiers si tuviera la oportunidad: manifestó: "Me gustaría preguntarles, como padre de Fernando y como ser humano, por qué hicieron eso".



