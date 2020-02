Crimen y abuso en Puerto Deseado: Vecinos juntan firmas pidiendo pena de muerte

Policiales Confesó uno de los autores de la violación y el crimen en Puerto Deseado

La pena de muerte en el mundo

La bronca e indignación que reina en Puerto Deseado tras el aberrante crimen de Santino y la violación de su mamá María, crece.El petitorio fue lanzado a través de la plataforma change.org, una reconocida página web a nivel mundial en donde se pueden iniciar campañas, movilizar a otros ciudadanos y/o colaborar con responsables de tomar decisiones, para generar soluciones, según lo indica el portal.Hasta el momento, ya han "firmado" la petición casi 4.000 vecinos. La descripción de la causa expresa: "La mayoría de la sociedad Argentina está de acuerdo con: directamente MATAR/Torturar a los asesinos del NIÑO de 4 años en Puerto Deseado, que además abusaron de su madre"."La gente está harta con estas basuras que entran y salen como si nada", continúa el texto. "La cárcel esta para gente que cometió errores que pueden ser reparables, para un ladrón que se arrepintió, para un estafador que cumplió condena, etc. no para asesinos de niños y violadores", prosigue.La Amnistía Internacional, el reconocido movimiento global que defiende los derechos humanos, trabaja por la abolición de la pena de muerte en todo el mundo y en toda circunstancia. Esta organización considera que "es un castigo inhumano e innecesario, que supone una violación de dos derechos humanos fundamentales: el derecho a la vida y el derecho de toda persona a no ser sometida a penas crueles, inhumanas o degradantes".De acuerdo a las últimas cifras arrojadas por este movimiento, en total en el mundo 106 países han abolido la pena de muerte; se registró un total de 8 exoneraciones de personas condenadas a muerte; al menos 2.531 personas han sido condenadas a muerte en 54 países en el año 2018.