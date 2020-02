Realizaron una marcha por la joven madre fallecida en accidente fatal de Ruta 38

La palabra de su hermana

El caso

Pese a las bajas temperaturas del viernes por la noche, una importante cantidad de personas asistió a la marcha convocada a la Plaza Urquiza de San José, en reclamo de justicia por la muerte de Jennifer Acevedo.Familiares, amigos y vecinos dijeron presente en el lugar, decididos a acompañar una convocatoria realizada a través de las redes sociales desde la Asociación Civil "Yanina", que conduce Claudia Munilla.A diferencia de la familia de Jenny, que recurrió a esa ONG sanjosesina en busca de apoyo para visibilizar su reclamo, quienes no concurrieron fueron los allegados a su pareja, que también perdió la vida en el accidente, que ya habían solicitado que retiraran su imagen de la convocatoria.Imágenes de la víctima del accidente de la ruta provincial 38, ubicada entre Ubajay y San Salvador, encabezaron la marcha silenciosa que los manifestantes realizaron por el centro de la ciudad.Al volver al punto de partida de la concentración, un aplauso cerrado se prolongó durante varios minutos, a los que se sumaron algunos pedidos de "justicia" y momentos de profunda emoción de los familiares.Antes de dar por finalizada la convocatoria, una hermana de Jennifer tomó el centro de la escena y, profundamente emocionada, leyó un petitorio plasmado sobre una foto de la víctima."Estamos aquí reunidos y marchando, para que no nos olvidemos nunca de Jennifer, de ella que cada día nos alegraba con su sonrisa, que desbordaba de solidaridad para con todos, que era una gran madre, esposa, hija, hermana y amiga: una mujer con un corazón inmenso", comenzó diciendo Rocío Acevedo."Y para exigir que la Justicia actúe en sus respectivos tiempos y que el culpable de la muerte de Jennifer y su esposo, del cual no voy a dar nombres porque su familia así lo prefiere, sea acusado y condenado como corresponde", continuó."No solo se ha arrebatado la vida de Jennifer, sino que le han arrebatado la mamá a cuatro pequeños que lloran su ausencia, la hija a unos padres que hoy están destrozados y a mi compañera, a mi confidente, a mi hermana", agregó a continuación."Muchas gracias por acompañarnos", concluyó Rocío, dirigiéndose a los presentes.La tragedia de la ruta provincial 38 sigue siendo noticia. Tras el traslado de sus víctimas fatales a San José, de donde la joven pareja era oriunda, sus restos fueron velados y luego sepultados en el cementerio municipal.A la información policial del caso, se sumó la viralización de una captura de pantalla del Facebook de Jennifer, quien el 12 de diciembre de 2019 se hacía eco del mal estado de conservación y mantenimiento de la cinta asfáltica del lugar del accidente, justamente dos meses antes de perder la vida en el tremendo accidente del miércoles 12 de febrero. Un artículo de El Entre Ríos titulado "Mi bache favorito", publicado en el marco de la sección "Simplemente? de aquí", había despertado su interés para replicarlo en su red social, al ocuparse de un lugar que la tenía como usuaria frecuente por su radicación en la zona de San Salvador.Avanzando en la investigación del caso, se pudo advertir una huella clave de la frenada de la camioneta, con la que chocaron de frente en una curva pronunciada, sobre su mano opuesta: ahora se intentará definir si se debe a que su conductor invadió el carril contrario, o si se produjo por una maniobra evasiva a partir de que el auto se cruzó en su trayecto.En tanto, el hombre que conducía la camioneta, oriundo de Ubajay, sufrió una lesión leve y en ningún momento quedó detenido. Habrá que esperar a ver si lo citan a declarar como testigo o como imputado en la causa por la muerte de la joven pareja sanjosesina, con familiares en Villa Elisa.Acevedo (29) y Facundo Heredia (30) dejaron cuatro pequeños hijos. A partir de ello, comenzó a gestarse una campaña en las redes para reunir donaciones en beneficio de ellos, y en especial para uno con problemas de salud, lo que posteriormente fue desactivado por una parte de la familia. Fuente: El Entre Ríos