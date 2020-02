La Fiesta en Feliciano arranca con una noche chamamecera: La grilla de artistas

Los seleccionados

La grilla de artistas

Feliciano ya respira clima de Festival.. Ya se instalaron los tradicionales quinchos para los fogones, quizás uno de los distintivos más característicos de este festival del norte entrerriano.Los días 21, 22 y 23 de febrero, se llevará a cabo en la ciudad de San José deEl jueves previo al gran evento, como todos los años se llevó adelante en el escenario "Lázaro Blanco", el festival Miguel Benítez, organizado por Cultura Municipal, donde artistas locales y regionales intentaron obtener un lugar en las noches principales.El jurado dio como veredicto que los artistas seleccionados para formar parte de la cartelera central de la Edición de nuestra Fiesta del Ternero 2020 son: Dúo Guaraniná, Leguas, Grupo Raíces, Los Poriahú del Chamamé, Arandú, Los hermanos Vega, Eduardo Solis Trío, Guido Cerri, y Grupo Sentimiento.Cabe destacar que la Banda de Música de la Policía de Entre Ríos, con un repertorio de obras clásicas entrerrianas, será la encargada de realizar la apertura del festival.En la noche de este viernes, que será gratuita, se vivirá una noche bien chamamecera, con la actuación de Monchito Merlo y Miguel Figueroa entre otros.Destino San Javier y Fabricio Rodriguez subirán al escenario «Lázaro Blanco» el sábado 22, mientras que el domingo será el turno de Soledad Pastorutti y La Contra.

Premios del festival

Historia de la Fiesta

El bono contribución de la Fiesta provincial del Ternero Entrerriano 2020 se encuentra a la venta. El valor del mismo es de 400 pesos y cuenta con premios muy atractivos como un automóvil 0 km, dinero en efectivo, dos motos y electrodomésticos.Primer Premio: un automóvil Chevrolet Onix 0 km.Segundo Premio: Orden de compra por $200.000.Tercer Premio: Orden de compra por $150.000.Cuarto Premio: Una moto 150 cc.Quinto Premio: Una moto 110cc.Sexto Premio: Una HeladeraSéptimo Premio: Un TV LedOctavo Premio: Un LavarropasLa primera Fiesta Provincial del Ternero fue realizada en 1973 y organizada por una comisión de vecinos con el fin de promover la industria ganadera, base de la economía regional.Comenzó el sábado 6 de marzo con una doma de potros y terneros a las 14.00, esa noche no hubo festival, sino un baile en la Escuela Nº 1, donde se eligió la reina.En tanto la exposición de terneros, almuerzo y remate fue el domingo 17 y el lunes 18, mientras que el martes 19 (Fiesta Patronal) se realizó una procesión desde la Sociedad Rural y misa con la presencia del obispo y en horas de la noche hubo un concierto a cargo del Coro Verdiano de Paraná. Esta 1ª edición duró cuatro días y asistió el gobernador entrerriano de ese período, Enrique Tomás Cresto.Los almuerzos y cenas fueron organizados por los maestros de la Escuela Nº 1, con vaquillas y corderos donados por ganaderos del departamento.Quienes impulsaron la Fiesta del Ternero fueron: Hugo Morante, primer presidente de la comisión del evento; el ex diputado Osvaldo Meinetti y el intendente Francisco Solano Moreno. No fue fácil ya que tuvieron varias disputas con otras localidades del sur de la provincia, quienes querían dicho evento para sus comunidades, alegando mejor calidad de sus haciendas. Pero fue el 9 de diciembre de 1974, que el gobernador Cresto promulgó la Ley Nº 5.642 que estableció a San José de Feliciano como sede de la "Fiesta Provincial del Ternero Entrerriano", se indicó en libro de Felix Rico.A pesar de algunas falencias, la primera edición fue un éxito rotundo y así fue creciendo cada año, donde el escenario "Lázaro Blanco" fue visitado por grandes figuras del espectáculo nacional, entre ellos, Antonio Tarragó Ros, Los Tucu Tucu, León Gieco, Los Nocheros, Luciano Pereyra, Abel Pintos, El Chaqueño Palavecino, Soledad y otros reconocidos artistas.