Marcha por Fernando: El Papa envió una carta que se leyó en la Misa en Gesell

Antes de comenzar la misa en memoria de Fernando Báez Sosa, realizada en la puerta del boliche Le Brique de Villa Gesell, donde el joven fue asesinado, el obispo de Mar del Plata -Gabriel Mestre- leyó una carta que envió el papa Francisco."Quiero asegurate mi compañía espiritual en este día. Yo también celebraré la Eucaristía por Fernando y sus padres", le escribió el líder de la Iglesia Católica. Mestre leyó estas palabras ante cientos de fieles que se concentraron a un mes del crimen.El pedido de justicia tuvo su epicentro frente al Congreso, donde una multitud se concentró con una consigna: "Basta de violencia". "Él era mi vida, quiero justicia", dijo la mamá de Fernando desde el escenario. Las movilizaciones se replicaron en varias ciudades del país y del exterior.Anteriormente, el Sumo Pontífice había llamado el domingo 2 de febrero a Graciela y Silvino, los padres de Fernando, para solidarizarse por su pérdida.Según relataron a TN.com.ar fuentes cercanas al caso, Francisco llamó personalmente por teléfono al celular de los papás de Báez Sosa. Aunque allegados al Vaticano y a la familia de la víctima aclararon que se trató de un "diálogo privado" y no quisieron detallar el contenido del mismo, dejaron trascender que se trató de "un gesto y un mensaje del Papa para la sociedad, ante las situaciones de violencia que se vive en estos momentos en la Argentina y el mundo".Ese no fue un gesto más de solidaridad. La familia Báez Sosa es muy creyente. De hecho, el joven concurría a un colegio católico, el Marianista, fundado por la Sociedad de María.Fernando dedicaba parte de su tiempo para el bienestar de la comunidad. Por eso colaboraba con la ONG Seres vs Teneres en la localidad bonaerense de Marcos Paz en busca de la "transformación social", como lo recordaron voluntarios de la organización.