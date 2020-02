Policía salvó la vida de un bebé al practicarle RCP: Su testimonio

Un policía que presta servicio en Jefatura Departamental Tala salvó la vida de un bebé que no respiraba al practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Ocurrió este sábado en la localidad de Rosario del Tala cuando el efectivo se encontraba fuera de servicio."Una pareja con su bebé en brazos, pedía ayuda porque el pequeño no respiraba. El padre me decía: `no respira, no respira´.. Y cuando observé al bebé, se estaba poniendo morado entero", recordó Rodrigo Lencina en comunicación con"Tomé al bebé en brazos, lo puse boca abajo sobre mi brazo derecho y con el izquierdo empecé a hacerle masajes y golpecitos en la espalda durante tres o cuatro minutos hasta que lloró y comenzó a retomar el color de su piel y a respirar con normalidad", destacó el policía.El bebé fue trasladado al hospital por unos vecinos que vieron el accionar del uniformado. Actualmente, se encuentra bien y fuera de peligro."Agradezco a Dios y a la Virgen que me dieron la iniciativa para hacer las cosas como debía", valoró el policía, y destacó "los cursos de RCP y de primeros auxilios" que recibió en la fuerza."Son muy importantes estos cursos, y si bien siempre nos estamos capacitando, es la primera vez que me pasa algo así", aseguró al programaque se emite porLencina, quien se desempeñó durante nueve años en el Ejército y cuenta con dos años de servicio en la Policía entrerriana, reveló qué fue lo único que pensó al momento de su accionar: "Tengo un hijo del mismo tiempo que el bebé, así que lo primero que pensé fue en él, porque eso actué como lo hice".