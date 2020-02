Temporal en Córdoba: Se desbordó el río en Mina Clavero

Personal de la departamental San Alberto dispuso de evacuaciones preventivas en las zonas aledañas al río Mina Clavero en la mencionada ciudad serrana producto del desborde del cauce."Lo que tenemos en Mina Clavero es que la calle Poeta Lugones fue sobrepasada por el agua y va entrar en algún hotel y en algún comercio. Estamos trabajando para recomendarles a los propietarios que salgan por precaución, no por riesgo", explicó José Andrés Romera, jefe de la Departamental San Alberto.La Municipalidad informó que la crecida del curso de agua alcanzó el Nivel 4 y recomendó a vecinos y turistas a que no se acerquen las márgenes de los cursos de agua y que respeten las recomendaciones de las fuerzas de seguridad.Actualmente solo se encuentra habilitado para la circulación de vehículos de emergencia el puente de La Pilar, generándose un congestionamiento de tránsito en las principales calles de la ciudad."La situación en Traslasierra, especialmente en la zona de Mina Clavero, es resultado de lluvias intensas. Cayeron aproximadamente 70 milímetros en el nacimiento del río Mina Clavero y 70 en el río Panaholma", dijo a Cadena 3 Claudio Vignetta, secretario de Riesgo de Cambio Climático de Córdoba.Al ser consultado sobre el ingreso de agua a locales céntricos, Vignetta afirmó: "Por el momento, no ha ingresado el agua a locales. Está trabajando Policía, Bomberos Voluntarios y la Municipalidad advirtiendo a turistas que se alejen de la zona".Finalmente, estimó que una vez que pase la crecida del Panaholma a las 16, "no habrá más problemas"."Debido a la creciente, se tuvieron que cortar tres de los puentes en Mina Clavero, uno es el que va a Villa Cura Brochero", agregó Romera.En la zona cayeron más de 80 milímetros y se espera que continúen las lluvias.