Crimen de Fernando: Desgarrador relato de la madre del momento en que se enteró

Video: Desgarrador: la mamá de Fernando narró el momento en el que se enteró de la muerte de su hijo

A dos semanas de la tragedia que acabó con la muerte de Fernando Báez Sosa a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell a manos de un grupo de rugbiers que lo golpearon hasta dejarlo sin vida, la madre del joven de 18 años, prestó un desgarrador testimonio.



Graciela Sosa estuvo presente en el programa de Mónica Guitiérrez Crónica de una tarde. "Sonó mi teléfono como a las seis de la mañana y no sabía quién me llamaba. Y me dijo ' te tengo que dar un número porque a Fer lo tuvieron que llevar al hospital'. Era la madre de un compañero", comenzó diciendo Graciela.



Y siguió: "Empecé a sentirme mal y le dije que me diera el número. Entonces llamo a un amigo de Fer a su celular y le digo '¿qué le pasó a Fernando?', y justo se corta la comunicación.



Entonces, contó que luego decidió llamar a Julieta, la novia de Fernando, para que le pudiera brindar algún tipo de explicación. Sin embargo, fue cuando su marido recibió el llamado de un comisario de Villa Gesell que recibió la trágica noticia.



"Ahí mi dijo 'Fernando está muerto. Y yo comencé a pegarle fuerte a mi marido y le dijo 'es mentira'", expresó. Y añadió: "Fue terrible ese día, interminable. Fuimos y tenía esperanza porque alguien llamó alguien y dijo que podía ser otro chico de La Plata. No lo deseaba tampoco, pero pensaba que podía ser otro chico".



Graciela afirmó que hubiera "dado lo que sea" para salvar a su hijo de aquella brutal pelea.



"Me arruinaron la vida. Éramos felices y me destruyeron la vida. Pero tengo que ser fuerte para que se haga justicia por mi hijo. Dios me da la fuerza, porque pienso que está en un lugar mejor", sostuvo notablemente conmovida.