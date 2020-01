Fiesta del Caballo en Urdinarrain: "Es tradición, es nuestra, es autóctona"

Gustavo "Colo" Kapp, conductor del programa Tierra Gaucha

El evento cuanta con, espectáculos, folclore, pialadas de novillitos, fogón criollo y bandas en vivo, además se realizará uno de los desfiles más importante de la provincia, que va a contar con más de 1700 caballos paseando por la localidad.que se emite por, visitópara brindar detalles de cómo se vive esta gran fiesta que engalana a la provincia.La Fiesta del Caballo "es uno de los tantos festivales que se realizan en Entre Ríos, como lo son el de Diamante, Hasenkamp (con la Fiesta de los Naranjos), Federal, Galarza, Nogoyá. En este último tiempo se han fortalecido los festivales de jineteada, acompañando a Jesús María que es nuestro referente", resaltó.Es nuestro, autóctono".Mencionó que: "Cada departamento de la provincia organiza su festival clasificatorio para ir a una final, sacando tres referentes, uno en crinas, una en categoría grupa, y otro en bastos. Esos tres campeones van a competir en una final, que el año pasado se realizó en Villaguay, para ir a Jesús María. Siempre tenemos buenos campeones"."En crinas el jinete se prende solo con un tiento al cuello del animal, a sus crines. Dura 8 segundos, donde el caballo intenta sacarse al jinete de arriba del lomo", detalló Kapp. Acotó que ", para ir el domingo a que lo monten 8 segundos. Se lo llama reservado al animal que es sólo para eso, no se lo usa para trabajos pesados, ni tirando un arado o un carro"."se ponen los estribos, eso sirve para forzar, es un juego de ir y venir, que el caballo no tire para adelante, para los costados. Es una destreza", apuntó.Con"se usa un pedazo de cuero sobre el animal, que sirve para que el animal no te tire tan rápido", dijo."Hay tradición, a la gente de la zona donde se hace la jineteada, le sirve para reencontrarse con gente conocida. El trabajo de campo es de la mañana a la noche, trabajar y trabajar. El domingo es el día del disfrute", puso relevancia el conductor de Tierra Gaucha.Además, todo ese marco deEn la cantina es todo típico. La gente aprovecha por ejemplo, para ir a comer asado con cuero", mencionó Kapp.