"Estaba descocido y no del todo inflado" el pelotero del cual cayó un niño

Sociedad Niño cayó del inflable de un local de comidas y sufrió doble fractura de cráneo

El nene de cinco años que cayó de un tobogán inflable, en Mina Clavero, Córdoba, evoluciona favorablemente tras sufrir una fractura de cráneo.Gladys, la madre del pequeño, contó que la familia es oriunda de Chaco y se encuentra vacacionando en el Valle de Traslasierra.La progenitora precisó que había tres jóvenes sentadas encargadas de cobrar el ingreso al juego y del cuidado de los niños."Nadie miraba y no era muy seguro. Después fuimos con un enfermero y observamos que una parte del túnel (que unía dos inflables) estaba descosido. Pensamos que se asomó y se cayó", dijo Gladys. Además, precisó que el castillo "no estaba bien rígido e inflado"."Lautaro abrió los ojos el miércoles a la noche y está mucho mejor. Nunca perdió el color de piel y ayudó que no haya sufrido un paro. Está un poco nervioso y se quiere sacar los cables, por eso le tenemos que atar las manos", agregó.El director del Hospital de Niños, Juan Ledesma, informó a Cadena 3 que el pequeño sufrió una fractura de cráneo externa severa y permanece estable.