Una mujer murió mientras jugaba al tragamonedas

Una mujer murió en el Bingo de La Plata mientras jugaba al tragamonedas. Según indicaron fuentes policiales, sufrió una descompensación y falleció en el acto.



El suceso ocurrió en la sala de juegos ubicada en Diagonal 80 entre 116 y 42 durante la madrugada del domingo cuando efectivos policiales llegaron al edificio luego de haber sido notificados al 911 y encontraron a la víctima de 73 años en el sector de las máquinas tragamonedas. De manera inmediata se dio aviso al SAME: una médica le hizo RPC durante 40 minutos pero no pudo reanimarla y confirmó el fallecimiento.



"La señora murió por falta de atención médica y la ambulancia tardó una hora en llegar", denunció un vecino en diálogo con el portal 0221.



"La hija de la mujer estaba desesperada. Durante 40 minutos aproximadamente no paró de gritar de forma desgarradora hasta que se hizo presente una ambulancia", afirmó otro testigo.



La víctima tenía varias complicaciones de salud. Padecía EPOC, dilatamiento de la arteria aorta, era hipertensa, había sufrido dos infartos y la pérdida de un riñón.



El caso fue caratulado como "averiguación de causales de muerte" e interviene el fiscal Marcelo Martini.



El fatal episodio procede a otro de similares características ocurrido en el Bingo platense el pasado 3 de octubre, cuando se produjo el fallecimiento de una mujer de 70 años también posterior a una descompensación.