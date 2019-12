Martes agobiante: 38 grados en Entre Ríos y más de 40 en otras provincias

Algunas recomendaciones para cuidarse ante las altas temperaturas

Prácticamente todo el país atraviesa días de mucho calor y para hoy se espera una jornada agobiante. Con viento del norte, se anuncian temperaturas muy elevadas por la tarde.De acuerdo con lo estipulado por el Servicio Meteorológico Nacional, en el caso de Entre Ríos la zona sur sería la que tendría las marcas más altas. Así, por ejemplo para Gualeguaychú se anuncian 38 grados, mientras que en Paraná está prevista una máxima de 34, aunque especialistas no descartan que la misma pueda ser superada.Sobre las principales provincias del norte, las temperaturas seguirán muy elevadas, superando los 39°C y 40°C.Las temperaturas comenzarán a disminuir gradualmente el miércoles. Ese día culminaría la ola de calor en el centro y este del país, mientras que el alivio llegaría recién el jueves en el norte argentino.Generalmente el "Golpe de Calor" ocurre cuando las personas hacen ejercicio en climas cálidos y húmedos sin beber suficientes líquidos. Pero también puede ocurrir en personas que no están haciendo ninguna actividad física.Las personas mayores y quienes tienen problemas de salud pueden verse afectados especialmente, por lo que deben tener mucho cuidado en condiciones de calor extremo.Aquellos que tienen mayor riesgo son:- Los menores de 5 años y más aún los menores de 1 año- Los que padecen enfermedades crónicas que pueden ser: cardíacas, renales, mentales o neurológicas.- Los niños con fiebre por otra causa o diarrea- Los obesos o desnutridos- Los que tienen la piel quemada por el sol- Los que abusan de bebidas con alcohol y drogas- Los ancianos- Trate de no estar demasiado activo y tome descansos cuando haga ejercicio.- Beba suficientes líquidos, como agua o bebidas deportivas, para que no sienta sed. No obstante, no se fuerce a beber cantidades muy grandes en poco tiempo, y no ingiera tanto líquido para evitar una sensación de incomodidad.- Haga cualquier ejercicio temprano en el día, antes de que se suba demasiado la temperatura ambiente.- Vista ropa liviana y suelta. Evite usar demasiadas capas. Quítese la ropa extra que esté usando.- Evite estar en un automóvil caliente.- No se exponga al sol entre las 10 y las 16 h.- Tome una ducha o baño fresco.- Beba agua o una bebida deportiva. No tome bebidas con alcohol o cafeína.- Rocíese con agua fría y luego siéntese frente a un ventilador.- Busque la sombra. Entre en un edificio o automóvil con aire acondicionado.- Coloque una compresa o paño frío sobre su cuello o axila.