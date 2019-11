Viajar en auto a Brasil: Distancias, rutas, precio de la nafta y otros detalles

En auto a Brasil

CANTO GRANDE MAR DE ADENTRO Publicado por De Argentina A Bombinhas - Dueños Directos en Lunes, 18 de noviembre de 2019

Rutas a las playas del sur de Brasil

Ruta por Paso de los Libres y Uruguayana

Ruta desde Corrientes y Misiones

Viajar a Brasil por Uruguay

Naftas en Brasil

Precio de nafta en Brasil

Peajes

Requisitos para viajar en auto a Brasil

Vidrios polarizados

Distancias a Brasil

. Muchos de ellos deciden realizar el viaje en auto.Las distancias a las playas del sur de Brasil son similares a las de diferentes destinos turísticos argentinos. Las rutas están en buen estado y no es difícil manejar en Brasil.Viajar en auto a Brasil es una excelente opción para las vacaciones.Las distancias desde Argentina son similares a los destinos de la Patagonia o el Norte argentino.Es necesario contar con un auto en buen estado y hacerle una revisión por un mecánico antes de emprender el viaje.Existen diferentes rutas por las cueles viajar a las playas del sur de Brasil.Es la ruta más utilizada y la más corta, se llega a la ciudad correntina de Paso de los Libres donde por medio de un puente se cruza el Río Uruguay para ingresar a la ciudad brasilera de Uruguayana.Desde esta ciudad se continúa hasta Porto Alegre y desde allí se toma la ruta BR 101 que por la costa comunica a las diferentes ciudades y balnearios del sur de Brasil. (Torres, Laguna, Ferrugem, Praia do Rosa, Florianópolis y Camboriú). A Florianópolis 1730 km.las personas que crucen con su vehículo por la frontera de Paso de los Libres ? Uruguyana podrán adelantar trámites migratorios de forma online. De esta forma se busca agilizar y facilitar el ingreso de turistas argentinos a Brasil.Dos buenas opciones para los habitantes de las provincias del norte es viajar hacia Misiones y cruzar la frontera en la localidad de Bernardo de Irigoyen para luego continuar hasta Florianópolis.La otra ruta es cruzando la frontera por el puente internacional que comunica la ciudad correntina de Santo Tomé con la brasilera de Sao Borja. Luego continuar en Brasil por la ruta 285 y 282 hasta Florianópolis.Para realizar esta ruta se debe ingresar primero a Uruguay y viajar a hasta la localidad fronteriza de Rivera para ingresar a la ciudad brasilera de Santana do Livramento. Desde allí se dirige a Porto Alegre para tomar la ruta BR 101 a los diferentes balnearios. A Florianópolis 1660 km.Es la más larga y por lo general la menos utilizada. Se necesita cruzar el auto con Buquebus a la ciudad de Colonia. El viaje comienza en la ciudad de Colonia del Sacramento y recorre los diferentes balnearios uruguayos como por ejemplo Punta del Este. Se ingresa a Brasil por la localidad del Chuy, en el Estado de Rio Grande do Sul y se continúa por la costa hasta Porto Alegre. A Florianópolis 1500 km. (desde Colonia).En Brasil también hay diferentes tipos de naftas, consulte al momento de cargar combustible. Los precios de los combustibles son aproximados y están expresados en reales.En las rutas de Brasil no es común el pago de peajes. Por lo general, los pocos peajes que hay que pagar se encuentran en los accesos de las grandes ciudades.-Los brasileros tienen fama de conducir rápido y ser estricto con las leyes de tránsito. Cumpla con las normas.-Evite viajar de noche.-Lleve dinero en reales para pagar peajes y gastos que pueda tener en la ruta.-La ruta BR 101 que recorre la costa tiene sectores de curvas cerradas, mantenga siempre su mano.-Es importante cumplir con los requisitos legales para ingresar el auto, documentación y seguro.-El GPS con mapas de Brasil es de gran utilidad.Documentos necesarios para ingresar con vehículo a Brasil como turista:a) Copia del título de propiedad del vehículo.b) Cédula verde.c) Registro de conducir argentino actualizado.d) Seguro con cobertura extensiva a Brasil.e) Últimos tres pagos de patentes.a) Autorización de para conducir el vehículo por territorio brasileño hecha ante Escribano Público de Provincia, legalizada por Colegio de Escribanos de la Provincia correspondiente, Ministerio de Relaciones Exteriores (Arenales 817, Ciudad de Buenos Aires).b) Copia del título de propiedad del vehículo.c) Cédula verde.f) Seguro extensivo a Brasil.d) Últimos tres pagos de patentes.g) Registro de conductor argentino actualizado.De acuerdo al artículo 2º de la Resolución 73 del CONTRAN brasileño, del 19.11.98: (...) ''la aplicación de película no reflectiva en las áreas de vidrios de los vehículos automotores será permitida si se respetan las siguientes condiciones:I-La transmisión luminosa del conjunto vidrio-película no podrá ser inferior a 75% en el parabrisas y de 70% para los demás.II-Quedan excluidos de los límites establecidos en el inciso anterior los vidrios que no intervienen en las áreas de visión indispensables para la conducción del vehículo, desde que permitan como mínimo el 50% de visibilidad luminosa.III-El vehículo deberá poseer espejos retrovisores externos derecho e izquierdo.Fuente: Consulado de Brasil en Buenos Aires(Fuente: Ruta 0)Paraná - Uruguaiana: 441 km.Paraná - Porto Alegre: 1044 km.Paraná - Florianópolis: 1485 km.Paraná - Camboriú: 1558 km.Paraná - Rio de Janeiro: 2272 km.Paraná - San Pablo: 1910 km.Córdoba - Porto Alegre: 1410 km.Córdoba - Florianópolis: 1850 km.Corrientes - Florianópolis: 1266 km.