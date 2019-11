Una multitud participó en una nueva Marcha del Orgullo en Buenos Aires

Miles de personas se concentraron en la Plaza de Mayo en el marco de la XXVIII Marcha del Orgullo en la ciudad de Buenos Aires, con una movilización que partió a las 16 hacia el Congreso de la Nación.Cerca de las 12 del mediodía comenzaron a arribar decenas de personas en lo que antecedió a la macha: la Feria del Orgullo. Allí se pusieron en venta diversos artículos y se presentaron varios grupos músicales.Luis Biglié, que integra la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo, sostuvo a la agencia: "Hay más organizaciones convocantes y todo se consensúa. Esta vez participaron muchas más empresas. Son 28 camiones los que desfilaron y por primera vez la Embajada de Suecia participó con su cónsul".Entre los reclamos de la Marcha del Orgullo figuran el aborto legal, seguro y gratuito para personas gestantes, la actualización de la Ley de VIH, hepatitis e infección de transmisión sexual, una nueva Ley Antidiscriminatoria para erradicar con educación y políticas publicas el machismo, la xenofobia y el racismo y la aplicación de la Educación Sexual Integral (ESI).También el cumplimiento del cupo laboral travesti trans, el fin de los travesticidios y transfemicidios y de la violencia institucional contra la diversidad y las disidencias, tal como indicaron los organizadores.Este año la comisión organizadora decidió retirar las letras LGBTIQ, ya que se han ido sumando otras expresiones que son nuevas formas de vivir la sexualidad, y que según explicaron, no se no ajustan estrictamente a modelos identitarios.Al finalizar la marcha y desfile de carrozas, alrededor de las 18, se realizó la lectura del documento oficial frente al Congreso, pero este año no habrá escenario allí. Desde la comisión organizadora informaron que el Gobierno nacional este año les negó que montarán el escenario en la Plaza del Congreso, por lo que el escenario se instaló en Plaza de Mayo.Del evento que se realiza desde hace 27 años en la Ciudad de Buenos Aires participarán diversas carrozas, bandas y artistas como La Queen, Mala Fama, Marilina Bertoldi y también los DJ sets de DJ Alan Fabulous y DJ Fabián Jara.