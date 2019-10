Mirá la entrevista completa:

Video: Oncóloga y paciente narraron experiencias en la lucha contra el cáncer de mama

En el mes por la prevención del cáncer de mama, la médica oncóloga Verónica Vílchez, junto a la locutora y paciente, Patricia Lencina, bregaron por dejar de vincular a la enfermedad con la muerte, e hicieron hincapié en la prevención para llegar a un diagnóstico a tiempo. Lo hicieron enel programa que se emite por"Octubre es un mes muy especial porque más allá de la prevención que se hace en el trabajo cotidiano, en octubre es más visible la prevención en cáncer de mamá para hablar de este tema tan tabú y que tanto miedo nos da, siendo que si es tomado a tiempo y se toman las estrategias preventivas, se puede curar", remarcó la médica oncóloga Verónica Vílchez."La palabra cáncer sigue estando muy ligada con la muerte y eso es lo que nos asusta y nos inhabilita, siendo que por el contrario, si lo diagnosticamos y hacemos los controles podemos curar a las pacientes con un diagnóstico precoz", remarcó.Al bregar por "despegar la palabra cáncer de la palabra muerte", la especialista destacó que "el auto-examen es la manera que tenemos de tomar conciencia de la existencia de las mamas en nuestro cuerpo". Sin embargo aclaró que "el auto-examen no reemplaza a la mamografía como estudio" y en ese sentido recalcó que "la mamografía anual a partir de los 40 años está indicada y debe hacerse todos los años; mientras que el auto-examen es el alerta para el posterior control"."El cáncer de mama es unilateral, o sea, es en una mama. Y el test genético para determinar si tiene el antecedente hereditario, una mutación que va a predisponer a un cáncer de mama, para a partir de ahí evaluar una mastectomía bilateral o la extirpación de los ovarios", detalló Vílchez.En la oportunidad, agregó que el test genético también permite determinar "que si el paciente tiene un antecedente hereditario, pueden tomarse conductas antes que la enfermedad aparezca". Esa aclaración fue en el marco del debate que se dio tras la decisión que tomó la actriz Angelina Jolie y que tanto debate acarreó.En tanto, la locutora y paciente, Patricia Lencina, también hizo hincapié en la necesidad de "desvincular la enfermedad con la muerte" porque "más allá que vamos a morirnos sea cual la fuere el origen de lo que pueda ocurrirnos, está en ver que nos hace cáncer a partir de qué hacemos, cómo encaramos la vida".Fue en sentido que la trabajadora destacó "la gente linda" que conoció a partir del tratamiento. "El conocer la gente que tenía al lado y no me daba cuenta, poder acompañar a los nuevos enfermos para decirles `no hagas lo que yo hice cuando me enteré del diagnóstico´ porque no escuché todo lo que venía detrás de eso", rememoró. "Desde mi ignorancia en vez de haber escuchado a quien sabe, me dejé llevar por el miedo y el temor que te bloquea", recordó."No voy a pregunta por qué me tocó a mí, sino, por qué no a mí, sí qué tengo yo de especial para que el cáncer no me alcance", diferenció.