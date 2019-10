Deportistas entrerrianos cosecharon merecidas medallas en la final de los Evita

La palabra de los protagonistas

Los deportistas entrerrianos cosecharon siete medallas en la primera jornada de las competencias deportivas de las Finales Nacionales de los Juegos Evita en Mar del Plata. La natación obtuvo cuatro preseas y el atletismo adaptado dos.Los representantes entrerrianos fueron protagonistas este lunes, en natación. En la prueba de 200 metros combinados y 200 metros libres femenino Sub14, Florentina Sigura de Paraná obtuvo medalla dorada en cada una de ellas. En tanto, en el equipo A de Entre Ríos Sub14, que estuvo compuesto por Jeremías Karle (Concepción del Uruguay), Lautaro Gabioud (Concepción del Uruguay), Camila Zalazar (Paraná) y Florentina Sigura (Paraná), logró medalla de plata en 4x50 libre relevo mixto. Además, Alexander Lazza (Concepción del Uruguay) consiguió medalla de bronce en 200 combinados Sub14 masculino.Por su parte, el atletismo adaptado, una disciplina que habitualmente aporta a la cosecha de medallas entrerrianas en los Juegos Evita, logró tres medallas para la provincia. Las mismas llegaron de la mano de Juan Cruz Dotto (Gualeguay) medalla de plata en 100 metros y bronce en salto en largo, y Andrea Santos (Gualeguay) plata en 100 metros.Vale aclarar que en esta categoría "atletas sordos hipoacúsicos" es la primera vez que se disputa esta modalidad de competencia dentro del atletismo adaptado en los Juegos Evita y tiene carácter participativo, no suma puntos en el medallero oficial.Luego de una larga jornada de doble turno y en su regreso al hotel, los medallistas en natación se refirieron a lo que significa subirse al podio y representar a la provincia.Florentina Sigura ganó la primera medalla de oro para la delegación de Entre Ríos: "Soy de Paraná, entreno en el Paraná Rowing Club. Este fue mi sueño venir a disfrutar con chicos de otros lugares de la provincia y competir en las finales aquí en Mar del Plata. Entrenamos muy duro, nos teníamos confianza y me sorprendió el muy buen nivel de las otras competidoras. Fueron pruebas muy reñidas y estoy orgullosa de haberlo logrado".Por otra parte, Alexander Lazza dijo: "Soy de Concepción del Uruguay y entreno en el Club Regatas. Fue una competencia muy dura y logré este tercer puesto que me permitió ganarme esta medalla. Vale el esfuerzo de tantas horas y sacrificio. Estoy muy feliz de estar en Mar del Plata compartiendo con tantos chicos de la provincia".Por último, Jeremías Karle, se refirió a las competencias individuales y grupales que participó y sostuvo: "Entreno en el Club República de Italia de Concepción del Uruguay. Participé en tres competencias, 50 libres en donde llegué al cuarto puesto, 200 libres que también obtuve el cuarto puesto y ganamos Medalla de plata en Posta 4x50. Formaron parte del equipo Lautaro Gabioud, Florentina Sigura y Camila Salazar. Es genial estar acá, estamos muy bien atendidos, el hotel es excelente y la comida es muy buena. Todos nos hemos sentidos muy cómodos".La competencia continúa este martes con gran actividad para los atletas entrerrianos en la ciudad balnearia. Además, se podrá acompañar a los deportistas por la transmisión oficial por la Fan Page de Facebook de la Secretaría de Deportes a partir de las 18, con testimonios de los protagonistas.