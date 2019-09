Familia denunció las consecuencias por las fumigaciones frente a su casa

, aseguró a, Carlos Lovera, un vecino de Colonia Celina, en el ejido municipal de Villa Urquiza.El hombre,"El hombre que alquila el campo tiene todo en regla, fumiga los días en los que el viento no va hacia mi casa, pero los días posteriores eso afecta a la salud de mis padres, los que están muy enfermos", denunció.Sus padres son Marta Isabel Tossolini, de 75 años, y por su papá, Justo Bernardo, de 83.. Desde el ´96 siempre hablamos con el arrendatario, para que busque otra fórmula, porque eso afecta a mis padres", remarcó."El arrendatario es un hombre que realmente tiene un mal trato hacia nosotros. Hace dos meses tuvimos una situación: el martes 2 de julio, este hombre se presentó decidido a fumigar y ese día, después del mediodía, mi suegro lo atajó en la calle y le pidió que por favor no fumigue, por la salud de su esposa porque ella es alérgica, tiene broncoespasmos, náuseas y ahora tiene disípela en sus piernas", detalló la esposa de Lovera, Miriam Álvarez.Los Lovera denunciaron "la falta de respeto" de parte del arrendatario del campo, y su hijo. "Nos dijeron que teníamos que irnos a vivir a otra parte.", lamentaron anteSegún indicaron, el arrendatario del campo, con la presencia policial, aseguró las fumigaciones. "El sembrador nos dejaba la receta, pero no entienden que los días posteriores, cuando se degrada, el olor es insoportable. Necesitamos que los funcionarios escuchen el pedido que hacemos", imploraron Lovera y su esposa."Tenemos las certificaciones sobre el estado de salud de mi madre, pero no tienen validez para la Justicia y tampoco tenemos respuestas de parte de los funcionarios porque", sentenció.