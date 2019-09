"Fue una broma", dijo exfuncionaria condenada por boletas con escrito antisemita

Policiales Condenan a ex funcionaria municipal por imprimir boletas con leyenda antisemita

La boleta que llegó a las viviendas de los vecinos de General Campos

El Tribunal Oral Federal de Paraná, a cargo del juez Roberto López Arango, refrendó este martes un acuerdo de juicio abreviado por el que se condenó a Marta Troche, a la pena de dos años de prisión condicional, tras una investigación y juicio por el delito de "persecución u odio contra una persona o grupo de personas a causa de su religión", previsto en la ley 23.592.Vale recordar que en marzo de 2013, Troche era funcionaria municipal de General Campos, y había imprimido en las boletas para el pago de tasas, una leyenda antisemita que decía: "Haga Patria, mate a un judío". Dichas boletas llegaron luego a los domicilios particulares de los vecinos de la localidad.y reconoció que su accionar fue equivocado. "Es importante cuando uno comete errores aceptarlos. La DAIA me va a dar la oportunidad de capacitarme, hacer unos cursos y trataré de llevar eso para afuera entonces no ocurre lo mismo en otro lugar".La mujer indicó que hará la capacitación "por mis hijos, por mis nietos, por mi familia, por la comunidad en general y por el país"."Me van a dar la oportunidad y les agradezco que yo venga a aprender en los cursos interesantísimos que ellos brindan sobre discriminación y eso saldrá de mi para afuera, para que no vuelva a ocurrir en ningún lugar", reiteró.Al ser consultada sobre por qué actuó de esa manera, Troche indicó: "No sé, lo hice en ese momento por el desconocimiento que tenía, y por una broma; fue nada más una broma que no fue en el lugar ni el momento adecuado".