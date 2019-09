Joven juzgada por amputar el pene a su amante admitió que planificó lastimarlo

Brenda Barattini, la arquitecta que es juzgada en Córdoba por seccionarle el pene a su amante, admitió ante el tribunal que planificó lastimarlo porque la trataba "como un trofeo", aunque aseguró que no quiso matarlo."Sí, pensé en lastimarlo y planifiqué lastimarlo, herirlo, no más que eso", expresó la joven en el marco del juicio por jurado que se desarrolla por el caso.La mujer recordó que fue quien pidió asistencia para su amante, luego de perpetrar el ataque: "Yo fui la que abrió la puerta, es más, yo fui a pedir ayuda", dijo en ese sentido.Ante el tribunal popular constituido en la Cámara Segunda del Crimen, Barattini aseguró que su novio le exigía enviar fotografías, además de un video, que luego exhibía a sus amigos."Él me trataba como un trofeo, me hacía ver como una cola. Yo era la cola. Vulneró mi intimidad, mi vida y mi carrera. Se había arruinado todo", adujo al intentar justificar la agresión.La arquitecta de 28 años, a la que se algunos llaman "la Lorena Bobbit cordobesa", es juzgada por haber cercenado casi el 90 por ciento del pene y un testículo a su amante con una tijera de podar en 2017.El hombre que fue víctima del ataque hizo en la audiencia anterior un crudo relato del episodio en el que fue cercenado su miembro viril."Empezamos a tener relaciones y me dijo que me iba a dar una sorpresita, que tenía algo para darme. Me dijo que si me dejaba poner algo en los ojos. Me puso un antifaz, como de terciopelo. Después me dijo que adivinara con qué me tocaba. También quiso atarme pero yo no quise. Empezó a hacerme sexo oral. De repente sentí algo. Me quiso matar en ese segundo", contó la víctima.Tras ese testimonio, la fiscal Laura Battistelli pidió que la acusación contra la joven cambie a "tentativa de homicidio agravada", mientras que actualmente es de "lesiones gravísimas agravadas por el vínculo".