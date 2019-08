Derecho a la salud: La Corte obligó al municipio de Viale a trasladar el basural

El caso del amparo ambiental contra la Municipalidad de Viale por los perjuicios a la salud y al medio ambiente que provoca el basural a cielo abierto ubicado en cercanías del ejido urbano, tuvo un nuevo capítulo en el ámbito judicial. La gestión de Ariel Brupbacher recurrió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) a través de un recurso extraordinario federal, para plantear que "el Poder Judicial había invadido la órbita del Poder Ejecutivo y que se trataba de una sentencia que violentaba la división de poderes", informó el abogado de la amparista Jésica María Georgina Broder, Enrique de la Cruz Ríos.



El máximo tribunal del país, en una resolución que se conoció el miércoles, declaró que el mencionado recurso era "inadmisible", por lo que el municipio de Viale deberá cumplir con la manda judicial que motivó la medida cautelar. En su parte nodal, el amparo reclamaba que se tomaran las medidas necesarias y urgentes para evitar los focos ígneos en el basural y en el mismo sentido desplazar definitivamente ese sitio de desperdicio de residuos.



No eran las únicas medidas que se reclamaban a corto plazo, sino que además la amparista pidió a través de sus asesores legales que se dispongan acciones para preservar el derecho a la salud, particularmente de los niños y los ancianos, es decir los sectores más afectados de una zona densamente poblada.



Con el amparo también se buscó que se haga un control específico sobre los focos de incendio, ya que si bien el fuego no aparece en la superficie, la temperatura dentro del basural o de los plásticos quemados es una realidad.



De acuerdo a lo revelado por De la Cruz Ríos la situación que viven los vecinos "no ha cambiado", ni tampoco las condiciones de exposición de los ciudadanos a focos de intoxicación. A partir de que la sentencia quede firme, el municipio vialense deberá cumplir con cada uno de los requerimientos expresados en el amparo, principalmente el resguardo de la salud.



Un problema que sigue irresuelto



La medida cautelar se había tramitado ante el vocal de la Sala III de la Cámara Civil y Comercial de Paraná. Luego llegó a la Sala de Procedimientos Constitucionales y Penales del Superior Tribunal de Justicia. Finalmente, intervino la Corte Suprema de Justicia, que denegó el recurso extraordinario federal. Con este revés judicial, la gestión Brupbacher ya no tiene más alternativa que cumplir con la manda judicial a raíz de la afectación de salud de un numeroso grupo de vecinos de una zona densamente poblada, publico Uno.