Jubiladas de Cerrito confeccionaron prendas y las donaron al Hospital San Roque

Se trata del trabajo de tejedoras del Centro de Jubilados provinciales de Cerrito que, año a año, colaboran de esta manera con el nosocomio. Se suma toda la comunidad en esta iniciativa solidaria., mencionó aque confeccionan las prendas de acuerdo a las necesidades que les va trasmitiendo el Voluntariado del hospital San Roque."Hace ocho años hacemos esta labor, de la misma manera hace ocho años que venimos a colaborar", contó."En las clases de tejido surgió la idea de tejer ropita para el hospital. No teníamos dinero ni medios. Empezamos a buscar en nuestras casas, lanas, telas, y así empezamos. Nos enteramos que Desarrollo Social daba ayuda, hicimos un proyecto y nos dieron dinero y ahí empezamos a trabajar", mencionó la integrante del Centro de Jubilados de Cerrito.Por su parte, Nelly Frisler de Bonsi, aportó: "trajimos escarpines, gorritas, pantalones camperas, chalecos. Los hacemos de un año para el otro"."No solamente tejemos el grupo de tejedoras del centro provincial, hay varias personas que colaboran, nosotros le damos el material y ellas nos mandan las prendas luego", acotó. Al grupo de tejedoras también lo conforman dos personas no videntes, una de Cerrito y otra de Rosario. Además, una mujer de Buenos Aires aporta su labor.Mencionaron asimismo que todos los lunes se reúnen para tejer las integrantes de este grupo. Pero también, a la labor la realizan en sus casas."La ayuda material que brinda el Voluntariado es posible gracias a gente como la de este grupo, que nos acercan "más que un granito de arena", dijo aQuiénes reciben este tipo de donaciones son gente "que viene a una consulta y queda internada. Hay gente muy humilde que lo necesita y gente que si bien no es tan humilde, pero llega al hospital con lo puesto".De la misma manera aportó: "Siempre decimos a quienes nos acerquen donaciones, que las mismas estén en perfectas condiciones. No hay tiempo de lavar cuando nos acercan donaciones, les pedimos que vengan limpias, porque de acá va directamente a las salas"."Desarrollo Social acompaña a estas tejedoras. Ellas son parte del programa Mejor es Hacer. Se acompaña este tipo de acciones solidarias, todos quienes lo deseen puede presentar proyectos para poder recibir fondos no reintegrables, siempre y cuando realicen una labor social y en pos de la comunidad", expresó aAsimismo indicó que en el año "hemos seleccionado alrededor de 200 en toda la provincia. Como este tipo de proyecto de las tejedoras de Cerrito, también están incluidos hasta actividades recreativas, siempre buscando favorecer a los niños, el derecho al juego, capacitaciones que se realizan y demás".