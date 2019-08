Iba a votar y se cruzó con un OVNI en la ruta: Las fotos que tomó

Osvaldo se despertó como todos los domingos a la misma hora y decidió ir a votar bien temprano. Lo que no sabía era que en el camino se iba a encontrar con una situación no muy normal."Cuando vas a votar y te encontrás con una sorpresa", escribió Osvaldo Llancafilo un miembro del equipo del intendente de Las Ovejas, en Neuquén, Vicente Godoy en sus redes sociales, al publicar una extraña imagen captada minutos antes de ir a votar.De esta manera, el jefe del ejecutivo comunal de la citada localidad neuquina, quien se desempeñó en esta jornada electoral como fiscal de mesa sorprendió a propios y extraños con estas imágenes que retuiteó de la cuenta @OLlancafil quien publicó: "#LasOvejas #TurismoUfológico Hoy temprano en plena jornada electoral el intendente Vicente Godoy dice... "Cuando vas a votar y te cruzas una sorpresa. #Camuflado. (Gracias M.C)" # Elecciones PASO2019".Según explicó Godoy a LM Neuquén, las fotos se las proporcionó un vecino de la zona que vio al OVNI cuando se dirigía a votar. "Él me autorizó a publicarlas y sólo puse sus iniciales M.C.".La imagen rápidamente se viralizó, principalmente, porque en Las Ovejas se creó un mirador para OVNIS, para explotar el denominado turismo ufológico (de UFO, sigla equivalente al OVNI en inglés).