Estudiantes de escuela técnica construyen sillas para personas con discapacidad

La Escuela de Educación Técnica Nº1, de la ciudad de Colón, presentó las sillas posturales que construyeron los estudiantes para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. La presentación fue realizada en el marco de la Jornada del Observatorio de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se realizó en la Casa del Bicentenario"Con estos proyectos, que recibimos los materiales, llevamos adelante un trabajo interdisciplinario entre toda la comunidad educativa, porque participan los profesores y los alumnos de los distintos talleres, los que trabajan en carpintería, herrería, etc", afirmó aNicolás Lazcano, el Jefe de Taller del establecimiento educativo.Asimismo, Lazcano sostuvo que dichos proyectos, "contribuyen a la educación porque salimos de los tradicionales trabajos y fabricamos estos dispositivos que tienen un fin común", remarcó.Desde la Escuela de Educación Técnica Nº1 contaron que dicho proyecto "es un trabajo en equipo en el que participan, el diseñador del INTI, Leonardo Cruder, Roberto Pellicari de INET, el Consejo de Educación, empresas de la zona y los alumnos que participan de los talleres de la escuela junto a los profesores que los dirigen."Además, de forjar el metal o trabajar la madera, los futuros técnicos se forman como personas de bien que no miran el esfuerzo, si no la finalidad que estos dispositivos para la discapacidad tienen", afirmaron.