Avanza el proyecto que castiga el "Maltrato animal" con pena de prisión efectiva

MALTRATO ANIMAL | Tras un amplio debate, se logró el dictamen para una nueva ley



Diferencia #MaltratoAnimal y crueldad animal e incluye delitos como zoofilia, abandono o utilización de animales en circos.

Diputados de diferentes extracciones políticas consensuaron ayer un despacho de mayoría de reforma la ley de maltrato animal, que contempla penas de hasta seis años de prisión, con lo cual no será excarcelable cuando se trate del asesinato de un animal. El plenario de las comisiones de Legislación Penal y de Legislación General fue conducido por la radical Gabriela Burgos y el macrista Daniel Lipovetzky.La intención de los legisladores es debatir en la primera sesión que se realizará en agosto. El despacho consensuado está basado en unas treinta iniciativas que habían presentado legisladores de diferentes fuerzas políticas e incorpora nuevas figuras como el encierro, el abandono y desamparo de animales, así como la prohibición de utilizarlos para espectáculos públicos.De todos modos, la principal modificación y que generó el mayor debate es el aumento de penas para que no sea excarcelable la muerte y mutilación de un animal.De acuerdo al despacho de mayoría, se elevan las penas de un mes a 2 años el maltrato animal y de dos meses a 4 años los actos de crueldad que en la actualidad se sancionaban con 15 días y un año de prisión.Burgos explicó que las penas se elevan hasta cinco años y se establecen elevadas multas "cuando se causare un daño grave y permanente en el animal, mutilaciones o abuso sexual con acceso carnal o empalamiento".También informó que habrá "penas de hasta 6 años para quienes causaren la muerte de un animal infringiendo malos tratos, haciéndolos víctima de actos de crueldad o por solo espíritu de perversidad".A lo largo del proyecto se define los malos tratos a nuevas figuras como el encierro en lugares de calor o frío extremo, el abandono y desamparo de animales, la prohibición de utilizarlos para la realización de espectáculos circenses y no brindarles la asistencia médica cuando fuese necesaria.Por otro lado, se establecen las penas de inhabilitación cuando los casos de maltratos sean realizados por profesionales o en determinados comercios.