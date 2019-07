Habló la propietaria de la agencia que vendió la boleta ganadora del Quini 6

Dos apostadores que registraron seis aciertos en la modalidad Revancha del Quini 6, se hicieron acreedor a casi nueve millones de pesos cada uno.Los dos afortunados acertaron los números 04, 12, 13, 22, 35 y 45; y cada uno de ellos, percibirá $8.966.318. Los ganadores son de la ciudad cordobesa de Villa María y de la entrerriana Gualeguaychú.Nancy, una de las trabajadoras de la Agencia Nº473 contó que estaban "muy contentos" por haber vendido la boleta ganadora de casi 9 millones de pesos en la ciudad de Gualeguaychú.Según manifestó a, la mujer explicó que "todavía no sabemos quién fue y hasta el momento, no ha aparecido nadie", dijo y agregó que "hay mucha gente que pasa y juega, y no tiene la costumbre de revisar la boleta".Asimismo, aclaró que "el pago del premio se hace en Paraná y ellos, nos avisan con un llamado telefónico", concluyó.