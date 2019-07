Los feriados que quedan en 2019: El detalle de los fines de semana largos

Si bien algunos pueden disfrutar de vacaciones de invierno, para muchos, julio se quedó sin feriados y días extras para disfrutar un descanso. Entonces surge la inevitable pregunta: ¿cuál es el próximo? En el calendario 2019 todavía figuran otros cinco feriados más, de los cuales tres caen en fin de semana: dos en sábado y uno, en domingo.



Agosto:



Domingo 1. Fiesta del Sacrificio. Día no laborable sólo para habitantes que profesen la religión islámica. Ley 23.399.

Sábado 17. Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.

Lunes 19. Día no laboral con fines turísticos. Fin de semana largo.

Sábado 31. Año Nuevo Islámico. Día no laborable sólo para habitantes que profesen la religión islámica. Ley 23.399.



Septiembre:



Domingo y lunes 29 y 30. Año Nuevo Judío. No laborable, sólo para habitantes que profesen la religión judía. Ley 23.399.



Octubre:



Martes 1. Año Nuevo Judío (Rosh Hashaná). No laborable, sólo para habitantes que profesen la religión judía. Ley 23.399.

Martes y miércoles 8 y 9. Día del Perdón (Iom Kipur). No laborable, sólo para habitantes que profesen la religión judía. Ley 23.399.

Sábado 12. Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Lunes 14. Día no laboral con fines turísticos.



Noviembre:



Lunes 18. Día de la Soberanía Nacional (20/11, se adelanta).



Diciembre:



Domingo 8. Inmaculada Concepción de María. Feriado inamovible.

Miércoles 25. Navidad. Feriado inamovible.