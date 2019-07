Guiso solidario en Concordia: "Es una gran movida para llenar muchas pancitas"

La "gran movida" de este guiso solidario se realiza en Club Sarmiento de Concordia. Los integrantes del grupo "Moto solidario", que cotidianamente realizan "café con tortas fritas" con fines solidarios, fueron más allá y decidieron "llenar muchas pancitas".Paola es una de las integrantes de este grupo. "El guiso de Pitilo es un guiso solidario. Estamos haciendo cuatro ollas de 50 litros, tres van a ser movibles y una va a quedar acá, para la barriada del club Sarmiento", contó a"Es impresionante la movida solidaria que se produjo en Concordia, hoy nos han llegado donaciones de hasta General Campos y San Salvador", contó.El guiso se compartirá "no sólo con gente en situación de calle, sino también para aquellas personas que están en situación de precariedad y no llegan a cocinar para la noche", se indicó."Hace 13 años que tengo este grupo. A la realidad la manejamos bastante, aunque todos los días te sorprende algo nuevo", reflexionó.Paola relató respecto de la cuestión organizativa: "A las 20 tendremos lista la comida, pedimos que la gente se acerque con bowls. No se les va a dar de comer acá, se les va a brindar la porción para que lleven a sus domicilios".