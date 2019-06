En Gualeguaychú marcharon para pedir por el cierre del barrio náutico

Foto 1/8 Foto 2/8 Foto 3/8 Foto 4/8 Foto 5/8 Foto 6/8 Foto 7/8 Foto 8/8

A las 16 de este domingo, en la cabecera sobre el Boulevard De León del Puente Méndez Casariego más de 100 personas se concentraron y marcharon para pedir por el cierre y la demolición del barrio privado náutico Amarras, que se construye en el ejido de Pueblo Belgrano.



La convocatoria fue realizada por la Organización Barrial Norte y distintas otras organizaciones ambientales que se mostraron críticas sobre la presencia de Amarras desde el inicio del proyecto. Luego de la concentración, la marcha salió desde la cabecera del puente naranja y avanzó hasta el portal de ingreso a pueblo Belgrano. Además, se colgó una bandera del Méndez Casariego con la leyenda: "Ni amarras ni desmontes para evitar inundaciones".





"Para la construcción de Amarras arrasaron con 200 hectáreas de humedales y valle de inundación, pero también pusieron un terraplén de 7 metros y medio, que no es otra cosa que una pared que hace que todo el caudal de agua rebote y vaya para Gualeguaychú", reclamaron los oradores en su discurso.



"A Amarras no le interesa la gente de Gualeguaychú, en absoluto. Pero creemos que los políticos y autoridades deben gobernar para el bien común, y los humedales y el valle de inundación que se llevó Amarras son un bien común", afirmaron los ambientalistas y vecinos en la manifestación, quienes responsabilizaron al municipio de Pueblo Belgrano por avalar este emprendimiento.



"Se trata de un proyecto para 300 familias que está perjudicando a un montón de otras personas, y se ha afectado un bien común. Y aunque algunos digan 'no es para tanto', creemos que sí es para tanto porque la gente de La Cuchilla se está llevando el agua que no está yendo a ese valle de inundación", criticaron con dureza.



"La tierra ya no absorbe el agua, que corre cada vez más rápido. Por eso tenemos que proteger los humedales y los valles de inundación para que las inundaciones no nos afecten cada vez más. Cada vez que perdemos humedales y valles de inundación, el agua afecta a más personas y más familias", concluyeron.



El conflicto nacido por el emprendimiento privado se recrudeció estos últimos días luego de que varios sectores de la ciudad sufrieran con las consecuencias de la enorme creciente del río Gualeguaychú que aconteció esta última semana.



Además, la Municipalidad de Gualeguaychú, basándose en el estudio de impacto ambiental realizado por la Universidad de La Plata, afirmó que "no hay dudas que gran parte de las consecuencias que sufrió la ciudad en esta última inundación se debe al terraplén que construyó el barrio Amarras sobre la costa del río Gualeguaychú, en lo que era un valle de inundación". Ante esto, las autoridades requirieron al Gobierno de la Provincia que intervenga, que solicite el cese de las obras y ordene demoler el emprendimiento. (El Día)