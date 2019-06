Con la vista al río: Crece el Gualeguaychú por las lluvias persistentes

El temporal de lluvias que azota a Gualeguaychú y en casi todo el litoral entrerriano no ha dado descanso durante todo el fin de semana. Los 137mm de agua caída comenzaron a trasladarse a los índices del río.El Servicio Meteorológico Nacional renovó el alerta por tormentas fuertes para el norte, centro-este y sudeste de Buenos Aires, Entre Ríos, sur y centro de Santa Fe, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Río de la Plata. Y según indica el parte, la característica más importante será la cantidad de precipitación acumulada. Se esperan valores de precipitación entre 50 y 100 mm para esta jornada, y alrededor de 50 mm para el martes. Los mayores valores de precipitación se esperan en el este de la provincia de Buenos Aires y en el centro y sur de Entre Ríos.Si bien el comportamiento del río es algo que por estas horas inquieta a las autoridades, hasta el momento el pico que alcanzó es de los 3.48 metros en puerto local y desde entonces se ha mostrado estacionado. En Puerto Boca el nivel es de 2.58 metros y esta diferencia entre ambas marcas favorece al escurrimiento hacia el río Uruguay.Desde la Municipalidad se tomó la decisión poco después del mediodía de restringir el tránsito en el Parque Unzué y en el Camino de la Costa, al que sólo podrán acceder los vecinos que tengan sus viviendas en ese lugar.Al respecto, el ex director de Defensa Civil Daniel Hernández, explicó a: "Al haber aflojado la sudestada antes de lo previsto, mejoró la situación que pudo haber sido más compleja. Pero las lluvias han sido constantes, aunque no violentas, en toda la cuenca acentuadas un poco más en la en la del Gualeyan"."Lo positivo por ahora es que los vientos ahora están del Noroeste y eso ayuda a la evacuación, y además, hay diferencia entre puerto local y Boca, lo que es importante porque ayuda a la evacuación", manifestó Hernández, al tiempo que advirtió: "Lo complicado es que sigue bajando agua de los campos ya saturados de toda la cuenca".