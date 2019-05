Día Mundial Sin Tabaco: Una nueva razón para dejar de fumar

Formas en que el tabaco pone en peligro la salud pulmonar de las personas de todo el mundo

Cada año, el último día de mayo representa la oportunidad sanitaria para generar conciencia acerca de los efectos nocivos, y hasta letales, del consumo de tabaco y la exposición al humo de cigarrillos. Este año el lema de la Organización Mundial de la Salud (OMS) propuso la reflexión:(entre los no fumadores) según datos de la última Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 2013.El Ministerio de Salud, a través del Programa Libre de Humo de Tabaco dependiente de la Coordinación de Prevención de Enfermedades Crónicas No Transmisibles, desarrolla estrategias fortalecidas a partir de la promulgación de la Ley Nacional N° 26.687, en junio de 2011.Concretamente se trabaja en promover y prevenir el inicio, consumo y la exposición en municipios y equipos de salud entrerrianos; favorecer la creación de Ambientes Libres de Humo de Tabaco. Y, además, la implementación de. Cabe citar queDe esta manera, con acciones de prevención y abordaje, el sistema sanitario entrerriano trata la epidemia del tabaquismo, responsable de más de 5 millones de muertes a nivel mundial; más de 40.000 decesos en Argentina y cerca de 6.000 fallecimientos a causa de la exposición al humo de tabaco ajeno por año. En este contexto y para destacar la importancia sanitaria de no fumar o dejar de hacerlo, se incentivó la difusión y realización de consejería tanto en hospitales como centros de salud de la red pública sanitaria.Este viernes de 7.30 a 9, en el Hospital San Martín de Paraná, el Programa Libre de Humo de Tabaco junto a los servicios de Neumonología y Consultorios Externos, realizará una charla informativa acerca de los daños de esta adicción, con entrega de folletería.El miércoles 5 de junio tendrá lugar una jornada de sensibilización sobre tabaquismo y alimentación saludable destinada a chicos de segundo y tercer año del Instituto Secundario Mariano Moreno D-39 de Hasenkamp (Paraná).Asimismo el centro de salud Dr. Carlos Reynoso de Paraná, también está preparando un taller de abordaje integral de la problemática, para el viernes 7 de junio a partir de las 10.En el marco de las distintas programaciones se desarrollará, con fecha a confirmar, una capacitación virtual a los equipos de salud de los consultorios de cesación tabáquica ?por teleconferencia? en entrevista motivacional, dictada por profesionales del Programa Nacional Control de Tabaco.También se llevó a cabo una capacitación para los empleados de la empresa Energía de Entre Ríos Sociedad Anónima (Enersa) de General Ramírez (Diamante). En la oportunidad, se avanzó en el propósito de certificar a la institución como Libre de Humo de Tabaco y Entorno Laboral Saludable; en el marco del convenio fomentado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).Por último, la Coordinación de Prevención de Enfermedades Crónicas No Transmisibles se reunió con el equipo del municipio de Crespo (Paraná) para iniciar el proceso de implementación de un sistema de fiscalización a raíz de la sanción de la Ordenanza de Control de Tabaco. El trabajo continúa, en este sentido, con los municipios de Larroque y Gualeguaychú.Fumar tabaco es la principal causa del cáncer de pulmón, responsable de más de dos tercios de las muertes por cáncer de pulmón en todo el mundo. La exposición al humo de tabaco ajeno en el hogar o en el lugar de trabajo también aumenta el riesgo de cáncer de pulmón. Dejar de fumar puede reducir el riesgo de cáncer de pulmón: después de 10 años de dejar de fumar, el riesgo de cáncer de pulmón se reduce a aproximadamente la mitad del de un fumador.Fumar tabaco es la causa principal de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), una afección en que la acumulación de mucosidad con pus en los pulmones provoca una tos dolorosa y terribles dificultades respiratorias. El riesgo de desarrollar EPOC es particularmente alto entre las personas que comienzan a fumar a una edad temprana, ya que el humo del tabaco retrasa significativamente el desarrollo pulmonar. El tabaco también exacerba el asma, que restringe la actividad y contribuye a la discapacidad. El abandono temprano del hábito de fumar es el tratamiento más eficaz para retrasar la progresión de la EPOC y mejorar los síntomas del asma.Los bebés expuestos en el útero a las toxinas del humo de tabaco, a través del tabaquismo materno o de la exposición materna al humo ajeno, experimentan con frecuencia una disminución del crecimiento de los pulmones y de la función pulmonar. Los niños pequeños expuestos al humo de tabaco ajeno corren el riesgo de agravamiento del asma, la neumonía y la bronquitis, así como infecciones frecuentes de las vías respiratorias inferiores.A nivel mundial,inferiores causadas por el humo de tabaco ajeno. Los que viven hasta la edad adulta siguen sufriendo las consecuencias para la salud de la exposición al humo de tabaco ajeno, ya que las infecciones frecuentes de las vías respiratorias inferiores en la primera infancia aumentan significativamente el riesgo de desarrollar EPOC en la edad adulta.La tuberculosis (TB) daña los pulmones y reduce la función pulmonar, lo que se ve agravado por el tabaquismo. Los componentes químicos del humo del tabaco pueden desencadenar infecciones latentes de TB, con las que está infectada alrededor de una cuarta parte de la población. La TB activa, agravada por los efectos nocivos del tabaquismo en la salud pulmonar, aumenta sustancialmente el riesgo de discapacidad y muerte por insuficiencia respiratoria.El humo del tabaco es una forma muy peligrosa de contaminación del aire de interiores: contiene más de 7000 sustancias químicas, 69 de las cuales se sabe que causan cáncer. Aunque el humo puede ser invisible e inodoro, puede permanecer en el aire hasta cinco horas, poniendo a las personas expuestas en riesgo de desarrollar cáncer de pulmón, enfermedades respiratorias crónicas y reducción de la función pulmonar.