Por primera vez en Buenos Aires se tramitó un DNI sin distinción de género

A siete años de la Ley de Identidad de Género,. El histórico hecho tuvo lugar en el Registro Civil de San Martín, dondeSu pedido estuvo amparado por la Ley de Identidad de Género (LIG), que establece y reconoce el derecho de toda persona al reconocimiento de su identidad de género, al libre desarrollo de su persona conforme a ella, a ser tratada de acuerdo a la misma y, en especial, a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad.Antes del trámite,, para avanzar "en la ampliación de derechos y la visibilización de nuestra comunidad". Esa comunidad a la que se refiere es el colectivo LGBTIQ+, integrado por lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales y transgénero, intersexuales y queers.El artículo 3 de la Ley 26.743, sancionada en 2012, garantiza a toda persona "la rectificación registral del sexo y el cambio de nombre de pila e imagen cuando no coincidan con su identidad de género autopercibida"."Hay otras dos personas en la misma situación de Pablo, que en los próximos días van a tramitar este DNI. Lo primero que hicieron fue tramitar su partida sin identificación de sexo ni género. Esas partidas les fueron emitidas por la provincia de Buenos Aires, pero falta que el Renaper readecúe su sistema para emitir estos DNI", explicó aMercedes Contreras, subsecretaria de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades de San Martín.La funcionaria explicó que"Creo que el Renaper todavía no adecuó su sistema porque son casos recientes. El primero, que fue el de Mendoza, se presentó en noviembre de 2018. Este organismo ya emitió documentos con el cambio de género. Ahora, lo que falta es que resuelva esta situación donde las personas no se identifican ni con uno ni con el otro. Buscamos que se modifique a nivel nacional", remarcó Contreras.Fuentes del Ministerio de Gobierno bonaerense explicaron que el pedido de Pablo Larrosa "será rechazado porque ese DNI todavía no existe"."El joven solicitó la rectificación de su documento para que fuese no binario. El Registro Civil de San Martín elevó el pedido a La Plata pero no se lo van a otorgar porque todavía no es posible", dijeron.Cabe resaltar que el pedido de Pablo se produjo en el marco de la Semana de la Diversidad en San Martín, que es organizada por el Municipio y se extiende desde el 9 de mayo (día en que se sancionó dicha ley) hasta el viernes 17 de mayo (día internacional de la lucha contra la discriminación por orientación sexual), con charlas, capacitaciones, exposiciones y actividades artísticas en distintos centros culturales.