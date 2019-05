Extienden alerta por tormentas: Abarca 12 provincias, incluida Entre Ríos

Sociedad Alerta por lluvias y tormentas intensas en Entre Ríos y otras cinco provincias

El Servicio Meteorológico Nacional emitió dos alertas. Uno por "tormentas fuertes" y el restante por "lluvias y tormentas intensas". Entre ambos abarcan 12 provincias, incluida Entre Ríos.El Servicio Meteorológico Nacional alertó a las 5 de este jueves sobre probables "lluvias y tormentas intensas" en Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones, Centro y norte de Santa Fe.Se prevé que "algunas lluvias y tormentas puedan ser localmente intensas, acompañadas por abundante caída de agua, ráfagas, ocasional caída de granizo e importante actividad eléctrica".Dichas condiciones se mantendrán hasta el viernes, aunque no se descartan mejoramientos temporarios.Una segunda advertencia fue emitida por el Servicio Meteorológico Nacional por "tormentas fuertes". Incluye el centro y oeste de la provincia de Buenos Aires, sur de Córdoba, La Pampa, Centro y sudeste de Mendoza, noreste de Río Negro, centro y sur de San Luis y sur de Santa Fe.El parte da cuenta de que "han comenzado a desarrollarse lluvias y tormentas de variada intensidad sobre el centro y oeste del área de cobertura".Se prevé que las mismas "se extiendan hacia el este del área durante el día de hoy jueves 9, siendo algunas localmente fuertes estando acompañadas de ráfagas, ocasional caída de granizo y abundantes precipitaciones en cortos períodos e intensa actividad eléctrica".Las condiciones comenzarán a mejorar de oeste a este a partir de la tarde o noche de hoy. Se determina el cese de alerta para el noreste de Neuquén y noroeste de Río Negro ya que si bien se esperan lluvias y tormentas las mismas no revestirán carácter de alerta.Se estima que las tormentas llegarían a Paraná hacia la tarde. Mejoraría durante la mañana del viernes. Habrá descenso de temperatura. Durante el fin de semana, la máxima no superaría los 20 grados.