Obras sociales deberán aumentar la cobertura por alimentos a personas celíacas

Según se publicó este lunes en el Boletín Oficial , las obras sociales y prepagas deberán aumentar el monto de cobertura que brindan a cada persona con celiaquía en concepto de harinas, premezclas u otros alimentos industrializados que requieren ser certificados en su condición de libres de gluten.Desde ahora,A la cifra se arribó luego de que en febrero de 2018, la Secretaría de Gobierno de Salud solicitó al Indec la realización, por única vez, del cálculo de valorización de una canasta básica alimentaria (CBA) para celíacos, que reemplace algunos productos de la CBA habitual por productos libres de gluten. Y corresponde, según la resolución publicada hoy, al 27,5% del valor de la CBA que publicó el Indec para una persona adulta de entre 30 y 59 años, porcentaje que surge del 70% de la diferencia de ambas canastas (la CBA y la CBA-SinTacc).Las obras sociales y prepagas deberán dar un monto mensual de $900,09 a las personas celíacas en concepto de harinas, premezclas u otros alimentos industrializados libres de gluten.La celiaquía es la enfermedad crónica intestinal más frecuente en la Argentina: se estima que alrededor de 400 mil personas pueden ser celíacas y cada vez son más quienes llegan al diagnóstico. En los niños, según estudios oficiales, la prevalencia es aún mayor: uno de cada 79 puede ser celíaco. Si bien es cada vez es más común que personas adultas lleguen al diagnóstico, por cada celíaco diagnosticado hay ocho que todavía no lo saben.De acuerdo con esas cifras, la Ley N° 26.588 había declarado de interés nacional la atención médica, la investigación clínica y epidemiológica, la capacitación profesional en la detección temprana, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad celíaca, su difusión y el acceso a los alimentos libres de gluten.La celiaquía es la intolerancia permanente al gluten, conjunto de proteínas presentes en el trigo, avena, cebada y centeno (TACC) y productos derivados de esos cuatro cereales. "El diagnóstico puede confirmarse en cualquier momento de la vida, desde la lactancia hasta la adultez, y tienen mayor predisposición de ser celíacas las personas con algún antecedente familiar que ya padezca esta intolerancia", explicaron desde la Asociación Celíaca Argentina.La gran difusión que tiene la enfermedad en todos los ámbitos en la actualidad permitió que la sociedad esté más alerta e informada sobre esta condición, lo que posibilita que cada vez más personas lleguen a un diagnóstico certero cada año y mejoren su calidad de vida.Está comprobado que la incidencia es mayor en mujeres que en varones y, al existir predisposición genética a padecerla, cuando un paciente recibe el diagnóstico, se suele indagar en el resto de los miembros de su grupo familiar. Entonces, lo que sigue a un diagnóstico de celiaquía es un cambio de hábito en la alimentación.Silvia Vera Tapia, presidenta de la Asociación Celíaca Argentina, aseguró que "con referencia al consumo en el hogar, muchas veces los familiares tienden a consumir también alimentos libres de gluten, no sólo para acompañar, sino por precaución para evitar la contaminación cruzada".En ese sentido, no sólo resulta vital prestar atención a la alimentación, sino también a los medicamentos ya que sus excipientes pueden contener gluten. Es muy importante también tener en cuenta que algunos productos de higiene y cuidado corporal que contengan gluten pueden generar algún tipo de reacción en la piel de las personas celíacas. Es por eso que se aconseja evitar el uso de este tipo de productos que contengan TACC en su composición. Cada vez más son las empresas que voluntariamente deciden informar que sus productos de higiene y cuidado corporal, bucal o cosméticos son libres de gluten y pueden ser utilizados por las personas celíacas.