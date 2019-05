El médico fue declarado "no culpable" tras matar a ladrón que le quiso robar

El jurado popular absolvió al médico Villar Cataldo: es un verdadero acto de Justicia. Desde el primer día sostuve que el Estado lo iba a cuidar, y este fallo da cuenta de que estamos acá para proteger a la víctima, no al victimariohttps://t.co/EAjgFbIhOb — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) 25 de abril de 2019

El médico Lino Villar Cataldo fue declarado "no culpable" de la muerte de un ladrón por el jurado popular que analizó su caso en los tribunales de San Martín. Al conocerse el veredicto, Silvia Krabler, la madre del joven asesinado en la localidad bonaerense de Loma Hermosa en agosto de 2016, dijo que "a su hijo lo mataron de seis balazos" y que hoy el joven "tendría que haber sido juzgado por tentativa de robo automotor", en lugar de estar muerto.Este jueves, en los alegatos, la fiscal Noemí Carreira había solicitado que el médico fuese condenado por "exceso en la legítima defensa", mientras que la defensa pidió su absolución, y la querella que fuese condenado por "homicidio agravado por el uso de arma de fuego".Antes de conocer el fallo, y a pesar de haber declarado este miércoles en el juicio por jurados en el que se lo juzgó por el homicidio, Villar Cataldo solicitó la palabra: "Pido disculpas por este momento en el que hay un muerto, pero a este muerto no lo busqué. Me parece increíble estar en esta circunstancia. Estoy destruido, mi familia está destruida. Sé que hay una persona muerta y me causa dolor, porque mi vocación siempre fue velar porque hubiera vida".Patricia Bullrich, ministra de Segurida de la Nación, aseguró en su cuenta de Twitter: "El jurado popular absolvió al médico Villar Cataldo: es un verdadero acto de Justicia. Desde el primer día sostuve que el Estado lo iba a cuidar, y este fallo da cuenta de que estamos acá para proteger a la víctima, no al victimario".