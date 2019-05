Otra vez aparecieron perros envenenados en la zona del hospital Masvernat

El director de la Sociedad Protectora de Animales, José Rivero confirmó la muerte de tres perros por envenenamiento. "Estamos investigando, teniendo en cuenta que hay un hermetismo de los vecinos que no quieren decir quién es, porque ellos deben saber algo", explicó.En relación a la cantidad de perros envenenados en la zona del hospital Masvernat, remarcó que "tengo entendido que fueron tres, pero según los vecinos son por lo menos siete".Además, agregó que "ahora se tiene que iniciar una investigación policial porque este veneno puede tocarlo una criatura y hasta que no pase una desgracia no van a parar".En este marco, Rivero señaló a Diario Río Uruguay, que "anteriormente ya se han hecho denuncias y no se investiga, todo queda ahí y no se puede saber quién es el responsable de estas acciones".