Con ayuda de su hija, mujer se reencontró con su hermano después de 60 años

Eterna búsqueda

A solamente tres kilómetros

El reencuentro

Abrazo postergado

Recuerdos muy presentes

Ramón y Elba vivían en Las Pajitas, en el departamento Villaguay. Cuando ella cumplió 15, su mamá la mandó a Capital Federal y nunca más tuvo contacto con su familia. Durante décadas intentó encontrarlo, finalmente lo logró tras una búsqueda en las redes sociales.Elba todavía recuerda cuando iba con Ramón al baile del pueblo. No entiende cómo pudo pasar sesenta años sin saber nada de él. La historia empezó hace mucho, en el distrito Raíces de la provincia de Entre Ríos.Cuando ella cumplió 15 años, la mandaron a Capital Federal desde su casa en Las Pajitas y perdió contacto con toda su familia. Cada uno hizo su vida y nunca más se vieron hasta que Vanesa, la hija, la pudo reunir con su hermano.Después de llegar a Buenos Aires, Elba consiguió trabajo y conoció al papá de sus cuatro hijos. Era feliz pero siempre recordaba la relación de complicidad con su hermano y lo extrañaba. "Desde que tengo uso de razón mi mamá siempre lo buscó y en ese búsqueda, nos embarcamos hace muchísimos años. Fuimos al programa de Franco Bagnato (Gente que busca Gente) y viajé dos veces a Gualeguay, pero no tuve éxito", cuenta Vanesa a TN.Ramón estaba más cerca de lo que imaginaban. Elba se mudó con su familia a Berisso y trabajaba en un frigorífico. Allí iba Ramón con su patrón a comprar carne. Aunque se hubieran cruzado, no hubieran podido reconocerse. "Hace cuatro meses encontré una página de búsqueda de personas en las redes sociales. Un día me decidí y conté mi historia. La gente la compartió y una administradora me ayudó y encontramos a mi tío", dice Vanesa que se sorprendió porque, cuando lo localizaron, se dieron cuenta de que Ramón vivía en Los Hornos, solo a tres kilómetros de la casa de ella.Vanesa fue con su marido a ver a su tío. Querían averiguar si él también tenía ganas de reencontrarse con su hermana. "Arreglé un encuentro con una de sus hijas, mi prima y le conté toda la historia. Ella sabía de mi mamá. Mi tío le había hablado de Esther, como la llamaba él . Recuerdo que me dijo 'papi está preparado' y dijo que quiere verla. Desde ese momento no nos separaron más"."No había ni carta, ni teléfono, ni redes sociales", explica Vanesa que recuerda que su mamá, una vez estaba internada en el hospital y le pidió que encontrara a Ramón porque quería verlo antes de morir. "No podía creer que lo había logrado. Cuando le di la noticia, mamá estalló de llanto automáticamente".Durante toda la entrevista con TN, la emoción es incontenible para Ramón y Elba. En cuanto se fundieron en el abrazo que habían esperado por sesenta años, su vida cambió por completo y ahora lo único que quieren es pasar tiempo juntos. "Tenía tanto miedo, era el dolor de no encontrarlo. Ahora soy una mujer feliz, lo único que me faltaba era él", explica Elba."Con Ramón recordamos nuestra infancia, cuando íbamos al pueblo a llevar huevos. Para mí fue un desencuentro muy grande. Los recuerdos están muy presentes todos los días y mi hija me decía que iba a cumplir mi sueño".Uno de los momentos más felices para ambos fue poder celebrar juntos el cumpleaños de Elba. "La torta decía feliz reencuentro. No se paga con nada la alegría, no solamente por la felicidad de tener a mi hermano sino porque además se agrandó la familia", cuenta Elba emocionada.