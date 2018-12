Marcharon para exigir justicia a 20 años del impune crimen de una joven

Familiares, amigos y allegados de Alejandra Natalia Martínez marcharon anoche en Chajarí, al cumplirse 20 años de un crimen que aún sigue impune.La convocatoria reunió a una multitud de vecinos, víctimas de violencia de género, familiares y amigos víctimas de femicidio, organizaciones, entre las que estuvo la Seccional Chajarí de AGMER.La movilización se concentró en la escuela de Comercio para luego marchar por calle Sarmiento, hasta llegar a la Estación de trenes, en el centro comercial de esa ciudad.Cabe recordar que Alejandra Martínez fue vista con vida por última vez en la madrugada del 12 de diciembre de 1998 en Chajarí y su cuerpo apareció, un mes después, en un monte de eucaliptus cercano a la ciudad en avanzado estado de descomposición, con heridas y precisas mutilaciones que dificultarían los posteriores peritajes.Tras innumerables dificultades y operaciones contra la víctima, la familia y la detención transitoria de quien convivía con la madre de Alejandra, el caso quedó impune y hoy la causa está a muy poco de prescribir sin que se haya dado con los autores reales del crimen que deja una herida abierta para Chajarí hoy veinte años después, publicó"Yo no pido justicia, a mí la Justicia me defraudó y ya no tengo nada para pedirle", sentenció Julia Isla, la madre de Alejandra, al dar una clara cuenta de la responsabilidad institucional en estos casos y de la enorme deuda social que el Estado, a través de cualquiera de sus tres poderes, tiene con la gente en cuanto a igualdad de género.La marcha culminó en la Estación con palabras que su madre dedicó a los asesinos de su hija, una chajariense con la que todavía hay una deuda pendiente, miles de interrogantes y ningunas respuestas certeras.