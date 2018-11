Cancelan vuelos de Aerolíneas Argentinas por asambleas gremiales

La protesta, que es por salarios y la protagonizan los gremios de pilotos (APLA y UALA), así como el personal de tierra agrupado en la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), los técnicos de APTA y la Unión del Personal Superior (UPSA), afecta a "7.000 pasajeros".



En un comunicado, la empresa informó que "por una nueva medida de fuerza sorpresiva de los gremios aeronáuticos, Aerolíneas Argentinas se vio obligada a cancelar sus operaciones en la mañana de hoy" y que, por ese motivo, "serán afectados 57 vuelos".



Asimismo, indicó que la acción gremial "consiste en la realización de asambleas en los principales aeropuertos, impidiendo el normal desempeño de tareas".



"Las asambleas comenzaron a partir de las 7 de la mañana. Por esa razón, la empresa debió cancelar hasta el momento 57 vuelos, aquellos que debían realizarse antes de las 10 de la mañana. Dadas las características de la medida, la operación no podría normalizarse antes de esa hora", precisó la compañía en el texto distribuido a la prensa.



En ese marco, advirtió que "en la medida que las asambleas se extiendan, los vuelos cancelados o demorados podrían ser más aún".



"Aerolíneas Argentinas reitera su permanente vocación de diálogo con sus trabajadores. Sin embargo, el reclamo gremial no fue acompañado de un planteo formal a la compañía, lo que impide la posibilidad de conversar sobre las diferencias que pudieran plantearse", agregó.



También recordó que "el viernes 2, la semana pasada, hubo una medida similar del sexto gremio que agrupa a trabajadores de la empresa, la Asociación de Aeronavegantes (AAA)".



"La compañía hace sus mayores esfuerzos por reubicar a los pasajeros afectados en los vuelos más próximos a su programación original que sea posible", dijo la empresa.



No obstante, señaló que "podrán cambiar sus pasajes por otras fechas o destinos durante un lapso de 30 días, a través de la misma vía por la cual los compraron".