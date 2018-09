Por los constantes robos, supermercado puso alarma en carnes y bebidas

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

La realidad a veces nos sorprende y este es otro de los casos que muestra que hay cuestiones sociales que no están bien. Hace un tiempo en diferentes negocios se utilizan el sistema de precintos en prendas de vestir, electrodomésticos y otros rubros. Se trata de un objeto que está puesto de manera inviolable al producto para que, en caso que alguien lo quiera sacar de un local sin pagarlo un sistema inalámbrico identifica a este dispositivo y suena una alarma.



La noticia es que este dispositivo llegó a un supermercado en Santa Fe, donde carnes y bebidas ya se venden precintadas. En el caso de las bebidas lo que se colocó es una especie de cuellera electrónica en el pico del envase y, cuando uno pasa por la caja a abonarlo el empleado por medio de una herramienta especial desactiva el dispositivo.



Por otro lado, en el caso de las carnes lo que dispuso el dueño del supermercado es una especie de bolsa plástica en red que envuelve la bolsa de nylon con el corte de carne específico.



Enzo Pochettino, titular del Supermercado explicó que detectaron mermas en algunos cortes de carne. "Faltaban cortes y empezamos a ver cómo podíamos terminar con este problema. Hay cortes que son muy caros y hemos tenido muchos problemas. Por dar un ejemplo esto pasa con las mollejas y con los matambres. Cuando hacíamos inventarios diarios siempre faltaban algunos cortes".



Por otro lado el empresario dijo: "En lo que respecta a los dispositivos explicó que son dispositivos específicos para las carnes. Es una bolsa que no se puede romper y si pasa el producto sin ser desactivado por la puerta suena una alarma. No nos queda otra opción que poner este tipo de medidas de seguridad porque si persisten los robos son pérdidas de dinero importante por los elevados precios". (LT10)