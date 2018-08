Productor, sobre la cerveza artesanal: "No es una moda, es una cultura"

¿Cómo se elabora la cerveza de manera artesanal?

Como hobby o emprendimiento económico, la cerveza artesanal es uno de los rubros que creció de manera sostenida en la última década en el país, acompañando una tendencia similar a nivel mundial. En Argentina, la limitada oferta industrial en materia de sabores y aromas, abrió una veta para que, desde la cocina de una vivienda, un garage o un galpón, hombres y mujeres de diferentes edades se animen "a cocinar" su propia cerveza.A Aldea Brasilera llegaban turistas y no podían entender cómo, teniendo raíces alemanas, no fabricaban cerveza, detalló Heim. "Ahí se me prendió la lamparita y empecé con la producción. Mi abuelo fabricaba cerveza Coach, que es de baja graduación alcohólica; cuando comencé lo hice con coach, y me dije ´¡que loco esto de la comercialización`, se puede hacer en casa!, y desde ahí me fui especializando", confió el cervecero."Iba muy bien con la gastronomía que hacemos y la comenzamos a vender allí", detalló.Nunca se termina de aprender, pero todo lleva tiempo, para lograr un buen producto", entendió.Puso relevancia en que, desde la Asociación Civil, acompañan a todos los que deseen incursionar en este rubro.La cocción comienza al calentar agua a determinadas temperaturas para luego continuar con la maceración de los granos. Este proceso sería como hacer un té. Luego se filtra ese líquido llamado mosto con la propia cáscara de la malta molida. Eso es antes de trasvasarlo hacia una nueva olla, donde hervirá durante una hora. Allí será el momento de adición del lúpulo, una flor que aportará amargor y aroma, entre otras propiedades.Luego será enfriado de manera rápida hacia recipientes donde se les añadirá levadura, encargada de transformar azúcares simples en alcohol. Esta última etapa, que consta de una a dos semanas, puede requerir un tiempo de madurado en frío antes de embotellar o embarrilar y llegar, finalmente, al paladar de los consumidores.Elonce.com.