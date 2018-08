Tienen problemas de fertilidad y lograron el embarazo: Lo adjudican a un milagro

Un largo recorrido

En busca del milagro

Test positivo

En la mayor parte de las parejas, la llegada de los hijos se sueña, se anhela, se espera. Algunos antes, otros después. Pero generalmente, toda pareja confía en convertirse en padres en algún momento de sus vidas.Ellos hacía tiempo que estaban buscando. Pero no lo lograban. Así fue que en un momento decidieron consultar al médico.Estefanía Del Prado y Mariano Franicevich, son una pareja de la localidad de Viale. De ellos se trata esta historia, no bajaron los brazos ni se desanimaron., lo que hizo que perdiera bastante fertilidad. El tejido del endometrio, que debe crecer en el útero, crece en otros lugares, como vejiga, recto, y también en los ovarios", explicó la mujer al semanario. El panorama no era demasiado alentador y el tiempo seguía pasando.. "Te inyectan una droga y se estipula cuándo la pareja debe mantener relaciones sexuales para poder concebir", explica Estefanía.Así fue que. El resultado de la primera vez que lo hicieron dio negativo. Idéntica situación se repitió durante el segundo, tercero y cuarto intento.Aunque la ansiedad siempre juega también un rol bastante importante, conocían casos de parejas que también habían pasado por situaciones similares y habían logrado quedar embarazados luego de un tiempo o después de algunos años de espera e intentos varios. Pero eran conscientes también que había muchas parejas que no lo habían conseguido.. Es una técnica que extrae el ovocito femenino para fecundarlo fuera del organismo de la mujer con espermatozoides obtenidos previamente del hombre."En el medio de cada uno de los tratamientos, los médicos te van practicando otro tipo de estudios, algunos de los cuales son muy invasivos y con dolor", cuenta Estefanía.Después de cinco intentos fallidos de fertilización asistida y cuatro de Fecundación in vitro, en junio de 2013 se aprueba en nuestro país la ley de fertilidad, que permitía gratuitamente a todas las parejas el tratamiento para buscar un hijo. Volvieron a intentarlo una y dos veces más. Pero otra vez nada.En sus inicios, la pareja comenzó el primer tratamiento en Viale. Y no hubo resultados. Luego fueron derivados a Paraná, donde tampoco consiguieron el objetivo. De allí. El tiempo pasaba y la cuestión emocional, con esa mezcla explosiva y dolorosa de ansiedad, nervios y angustia seguía jugando su partido."Yo. Quería agotar las instancias para decirme el día de mañana: Si no quedé embarazada fue porque Dios así lo quiso y no porque no lo intenté", reconoce hoy.. Pero siempre seguíamos en lo mismo y el embarazo no llegaba", cuenta Estefanía.. Pero él, sabiamente y con toda la paz, volvía a repetirme lo mismo: Que yo quedaría embarazada de manera natural"."Antes de despedirme, y mientras yo seguía muy enojada con el Padre ya que siempre me reiteraba lo mismo,. No entendíamos nada. La llamamos de inmediato a la doctora de Rosario, que era la que me había hecho el último tratamiento. Hacete hoy mismo un análisis de sangre especial, que se denomina conteo de beta", pidió la médica.Para sorpresa de la pareja (y también de la doctora),