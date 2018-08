Tiziano Aguirre regresó a Chajarí, tras reforzar el tratamiento en EEUU

La semana pasada Tiziano Aguirre y su mamá Noelia viajaron a Miami para continuar con el tratamiento de células madres que comenzaron en el mes de abril. El niño padece distrofia muscular duchenne.Ambos ya se encuentran de nuevo en Chajarí. "Fue un refuerzo de tratamiento, se le hizo una inyección de sus células que quedaron allá registradas en abril cuando fuimos, se le inyectó en los brazos y nuevamente en los tendones de Aquiles. Al otro día vi la mejoría en la movilidad de sus piernas", detalló la mamá a Canal Cuatro Chajarí.Acotó que "antes de irse él tuvo un golpe en una de sus piernas pero viajamos así porque era algo que no se podía suspender. El martes estuvimos allá, el miércoles le hicieron el tratamiento y el jueves tuvo reposo, son ajugas grandes, es un tratamiento doloroso, se la bancó bien otra vez", destacó.Sobre los pasos a seguir, señaló que le "pidieron que haga mucha rehabilitación, más en los brazos. Nos preguntaron si podíamos ir a hacer otro tratamiento. Teniendo en cuenta la situación económica de la Argentina les dije que es probable que no pueda en tres meses otra vez. En aquel entonces nos había salido 180 mil pesos, ahora debe salir más", añadió en el mismo sentido.Seguidamente, la mamá de Tiziano explicó: "allá (Miami) me venden medicación, no me la dan, esta vez me obsequiaron una porque yo no estaba al tanto. Fui con muy poquito dinero, tratamos de gastar solo para comer, no fuimos a ningún lado porque estábamos solos y un poco complicados"."Ahora con el kinesiólogo y la acompañante terapéutica estamos trabajando en poder pararlo, él tiene muy cortos los tendones, quiero que la gente sepa que no es cien por ciento seguro que Tiziano va a volver a caminar, esta enfermedad avanza justo en la edad que él tiene, entre los 12 y 15 años", completó.