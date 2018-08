En Mendoza le quitaron el título de Ciudadano Ilustre a Abel Albino

El impacto social y político que generaron los polémicos dichos del reconocido médico pediatra, Abel Albino, en el marco del debate por la despenalización del aborto, al rechazar el uso del preservativo para prevenir enfermedades de transmisión sexual, desembocó ahora en el retiro del título de Ciudadano Ilustre del departamento más poblado de Mendoza, Guaymallén



La iniciativa fue presentada en el Concejo Deliberante de la comuna y puesta a consideración de los ediles, quienes votaron en mayoría para que el fundador de Conin, la asociación contra la desnutrición infantil que dio sus primeros pasos en Mendoza, deje de gozar del reconocimiento que le había sido otorgado hace más de una década.



Se trató de un proyecto presentado por el Frente de Izquierda, que encontró eco en los concejales de Cambiemos, quienes son mayoría, aunque fue desestimado por el justicialismo y el Partido Intransigente. El autor del pedido, el edil izquierdista Carlos Espeche, celebró la decisión que tomó el cuerpo comunal.



"Es un avance en dar un mensaje contundente a la sociedad, de que el Concejo sólo va a avalar dichos que tengan que ver con la comunidad científica, con base científica. No vamos a permitir que personajes como el doctor Abel Albino que tiene comentarios misóginos y machistas que discriminan y segregan sean avalados por el Concejo. Esta es la manera, saludamos a quienes votaron a favor de nuestro proyecto y a la lucha de las mujeres", indicó Espeche.



La resolución votada por el Concejo dejó sin efecto el título honorífico que el famoso galeno había obtenido en setiembre del 2005 por "su profesionalismo y uso de métodos científicos para la erradicación de la desnutrición". Justamente por estos dos motivos es que las autoridades municipales consideran que no cumple las condiciones para el título, tras su desafortunada disertación en el Congreso cuando se debatía el proyecto de legalización de la interrupción del embarazo.



"El debate siempre es bienvenido. Entendemos que es fuerte quitarle el título de Ciudadano Ilustre a Abel Albino pero el reconocimiento había sido otorgado por su trayectoria científica y lamentablemente sus dichos recientes atentan contra esto", indicó la presidente del Concejo, la radical Evelin Pérez.



La iniciativa contra Albino fue votada por los concejales Carlos Espeche y Lucas Inostroza del FIT; Ignacio Conte, Estela Baldovino, Martín Casas, Adriana Gallo, Fabián Forquera y Evelin Pérez de la UCR. En tanto, los ediles del PJ Luis Francisco, Rafael Moyano y Pablo Gudiño al igual que Lisi Rodríguez del PI, votaron en contra.



La decisión que tomó Guaymallén no deja de provocar repercusiones en las redes sociales, ya que hay vecinos conformes con lo dispuesto pero otros que se mostraron molestos porque consideran que el departamento necesita la atención de los concejales para temas de mayor importancia local. Además, algunos destacan la labor que viene haciendo Albino desde hace años en sectores vulnerables de la provincia.



En contacto con La Nación el médico pediatra prefirió no hacer declaraciones. "Por un tiempo prefiero callar", fue su respuesta.