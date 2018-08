Solidaridad: Mujeres crearon una farmacia que entrega medicamentos gratis

Los más requeridos

Es una cadena social

Ayuda a los jubilados

En la parroquia Virgen del Valle de la ciudad de Concordia está funcionando la farmacia llamada "Cruz Blanca", que entrega medicamentos de forma gratuita a quienes lo solicitan, en días de altísimo costo de los remedios, la farmacia cumple una función social muy importante para las personas enfermas de bajos recursos.Un total de 30 mujeres dejan sus ocupaciones personales para brindar un servicio totalmente gratuito para la comunidad. Se dividen en turnos para trabajar, cuentan que los medicamentos son provenientes de donaciones de profesionales, laboratorios y visitadores médicos y de aquellas personas que dejan de tomarlos porque finalizaron un tratamiento o en el peor de los casos porque ya no están."La farmacia funciona al lado de la parroquia ubicada en Tala y San Lorenzo de la ciudad de Concordia, hay que entrar por un portón blanco, mucha gente no sabe por dónde entrar o donde estamos", nos dicen.Los medicamentos más requeridos son los remedios para la presión arterial, para el colesterol y antibióticos, los que más concurren a la farmacia son los afiliados del PAMI cuya cobertura no alcanza a cubrir el cupo de remedios y por esa razón deben comprarlos, es por eso que la farmacia "Cruz Blanca" es un alternativa.El trabajo de las honorables damas consiste en clasificar los medicamentos en stock preservando la fecha de vencimiento, "animamos a la gente a que colabore donando los medicamentos que les quedan en la casa, es una cadena social que debemos continuarla entre todos".Por último, agradecieron a El Sol la posibilidad de difundir para ayudar a las personas. El nombre de "Cruz Blanca" es para diferenciarse ya que ellas estaban a cargo del banco de remedios que funcionaba en la Cruz Roja en calle Entre Ríos cerca del hospital Felipe Heras.La receta no es excluyente a la hora de pedir remedios, "hay personas principalmente los jubilados que deben pagar 600 pesos para que le receten un remedio, como ya los conocemos le damos la oportunidad".La farmacia funciona los días martes miércoles, jueves y viernes de 09 a 11 y por la tarde, los martes y jueves desde las 16 hasta las 18.