Regresa a casa la niña que movilizó a la comunidad por su lucha contra el cáncer

Lourdes Sosa Fraccarolli tiene 5 años es oriunda de Gualeguaychú, y desde abril del 2017 se encuentra en tratamiento en el Hospital Garrahan. Su diagnóstico fue cáncer en uno de sus riñones, la quimioterapia comenzó a los pocos días y, luego de varios meses de tratamiento, el riñón fue extirpado. Pero la enfermedad había hecho metástasis en sus pulmones, por lo que la niña continuó con su tratamiento hasta hace un mes que hizo su última quimioterapia.Las novedades fueron dadas a conocer por su papá Marcelo: "Lourdes ya hace un poco más de un mes que hizo su última quimio, ahora no tenemos un alta definitiva, es un alta provisoria, por ahora seguimos con controles semanales", expresó."La realidad es que aún su médula quedó muy inestable por la cantidad de drogas que pasaron en sus quimioterapias, no trabaja como debería de trabajar. Así es que una vez que se estabilice empezarán los controles más espaciados, cada 15 días, una vez al mes y así por mucho tiempo más", agregó.Por otro lado especificó que Lourdes no está curada completamente. "Si bien se le sacó todo lo que ella tenía, cabe la posibilidad de que en algún momento vuelva. Tal vez dentro de años, o talvez nunca, pero la cura del cáncer definitiva no existe".Ahora dependerán de que los controles semanales salgan bien para poder seguir viviendo en Gualeguaychú. "La lucha sigue y seguirá por muchos años más", añadió Marcelo.Asimismo agradeció profundamente "a la obra social que estuvo con nosotros, y a mi trabajo que simplemente con dos palabras me dejaron volver al mismo puesto que tenía cuando me tuve que ir con Lourdes a Buenos Aires. Y a toda la familia, a todo Gualeguaychú"."Estamos esperando que esto no le pase a nadie más, ya no quedan más palabras para agradecer", concluyó.